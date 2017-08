Aproximativ 50 de turiști din mai multe țări au vizitat astăzi județul Suceava în cadrul unui circuit turistic internațional de lux, pentru care au plătit câteva zeci de mii de dolari. Sejurul include vizitarea mai multor țări, transportul fiind asigurat cu un avion de lux. Una dintre destinațiile incluse în acest sejur a fost și Bucovina, turiștii sosind ieri dimineață pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” cu o aeronavă Boeing 757 folosită de agenția de turism TCS World Travel, cea care organizează astfel de circuite turistice internaționale. Vizitarea Bucovinei face parte dintr-un circuit pe care TCS World Travel îl organizează în această perioadă în Portugalia, Lituania, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Iran, Oman, Albania, România și Spania, excursia în aceste state intitulându-se „Regatele și culturile din Euro-Asia”. Pe parcursul celor câteva ore petrecute în Bucovina, turiștii străini au vizitat Mănăstirea Humorului și mănăstirea Voroneț, după care au degustat delicioasele produse tradiționale bucovinene.

În luna mai a acestui an, în Bucovina a ajuns un prim grup de turiști care au achiziționat un bilet în circuitul „Regatele și culturile din Euro-Asia”.

TCS World Travel este una dintre cele mai cunoscute companii de turism din lume, oferind în ultimii 20 de ani excursii de lux, cu avioane private, în mai bine de 200 de țări. Unul dintre cele mai spectaculoase și de lux aeronave folosite de companie este cel care a aterizat pe aeroportul din Suceava, un Boeing 757, modificat pentru a avea doar 52 de locuri astfel încât turiștii să beneficieze de condiții de călătorie de lux.

Compania TCS World Travel va mai organiza un astfel de circuit, cu tema „Regatele și culturile din Euro-Asia”, în perioada aprilie – mai 2018, prețul unui bilet fiind de peste 80.000 de dolari.

