Cel mai mare sistem de infrastructuri de colectare separată a deșeurilor în formă de animale marine gigant, reprezentând șase delfini, un sturion şi o ţestoasă, întâmpină turiștii de pe litoralul românesc în această vară și îi îndeamnă să colecteze deșeurile separat și să spună „Stop deșeurilor din ape!”.

Decizia de a dezvolta aceste sisteme de infrastructuri inedite a fost luată de către organizatori, după ce, în urma cercetărilor realizate de Asociația Act for Tomorrow, a fost găsit microplastic în apele Mării Negre, în locațiile din care au fost prelevate probe – din zona Constanței și din Zona stațiunii Vama Veche. Un prim pas pentru prevenirea și combaterea poluării cu microplastic a mediilor marine este educarea populației cu privire la impactul deșeurilor asupra ecosistemelor acvatice, precum și asigurarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor, care previne abandonarea acestora pe plajă sau în apă și degradarea în particule de microplastic.

Aceasta este și misiunea celor 8 infrastructuri inedite, 7 dintre care sunt amplasate pe plajele Reyna din Constanţa, Nomad din Năvodari, The Beach by Shut Up din Mamaia și, care fac parte parte din cel mai important program de protejare a apelor, „Acţionăm pentru Ape – A.P.A”, iniţiat de Asociaţia Act for Tomorrow și Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române. Totodată, studiul privind prezența microplasticului în apele Mării Negre din cadrul acestei ediții a programului A.P.A. a fost realizat cu sprijinul experților de la Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR).

Cea de-a 8 a infrastructură, în formă de delfin, este una mobilă și va avea rolul de promova colectarea separată și trecerea la obiceiuri sustenabile în rândul publicului prezent la festivalurile și evenimentele culturale din această vară.

Cele 8 animale reprezintă cele mai cunoscute specii protejate din apele din România și au rolul de a trage un semnal de alarmă asupra impactului pe care deşeurile îl au asupra ecosistemelor acvatice. Prin dimensiunile impunătoare și formele inedite, sistemele de colectare își propun să creeze un puternic contrast vizual ce face referire la pericolul pe care deșeurile îl reprezintă pentru animalele acvatice, în contextul în care anual, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung în mările și oceanele lumii, iar 1 milion de păsări marine și 100.000 de mamifere marine, pești, țestoase mor în fiecare an doar din cauza deșeurilor de plastic, 40% din speciile existente de balene, delfini şi marsuini, toate speciile de ţestoase marine şi aproximativ 36% din speciile de păsări marine ingerând deșeuri de plastic.

În infrastructura special amenajată turiștii care aleg să-și petreacă vacanța la Marea Neagră vor putea colecta separat deşeurile reciclabile din materiale de plastic şi metal, cum ar fi recipiente de băuturi răcoritoare din PET sau doze de aluminiu. Ulterior, acestea vor fi preluate şi trimise către staţii de sortare, urmând a fi reciclate şi transformate în noi resurse.

Infrastructura a fost lansată în premieră în România în cadrul ediției din 2020 a programului „Acționăm pentru Ape – A.P.A.”, fiind un real succes atât în rândul adulților, cât și al copiilor, care au întâmpinat apelul de a colecta separat cu mult entuziasm. Totodată, turiștii prezenți au obținut informații de bază despre protecția mediului, într-un cadru plăcut, la malul mării, campania având un puternic rol de educare a populației. Anul trecut, prin infrastructura de colectare au fost colectate peste 9 tone de deșeuri, ce au fost ulterior trimise către stațiile de reciclare.

În 2021, sub deviza „Stop deșeurilor din ape!”, infrastructura reprezintă o continuare a eforturilor de a mobiliza comunitățile pentru a se implica în prevenirea și combaterea poluării cu plastic a apelor din România, numărul de sistem-gigant de colectare dublându-se de la 4 la 8.

Complementar acestei acțiuni, în perioada sezonului estival (iulie-septembrie), Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România vor derula o campanie de conștientizare prin care, cu sprijinul voluntarilor, vor informa turiștii referitor la impactul pe care poluarea cu deșeuri a apelor îl poate avea asupra speciilor aflate pe cale de dispariție. De asemenea, cei care aleg să colecteze separat vor fi recompensați cu premii prietenoase cu mediul, precum baterii externe cu încărcare solară, paie reutilizabile şi alte surprize. Obiectivul strategic al acestor acțiuni este de a contribui la crearea de plaje fără deșeuri, în care turiștii să înțeleagă faptul că grija pentru mediu trebuie să fie o prioritate pentru noi toți, chiar și în vacanță.

Totodată, Asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România vor continua campania de conştientizare „Față în față cu deșeurile din ape”, prin organizarea a două expoziții cu un puternic impact vizual, prin expunerea a 11 materiale ce înfățișează cele mai cunoscute specii de animale acvatice din România puse în oglindă cu cele mai întâlnite deșeuri abandonate pe plajă. Cele două expoziții vor fi amplasate pe Plaja Reyna din Constanța și Plaja Nomad din Năvodari, unele dintre cele mai importante plaje din stațiunile turistice de pe litoralul românesc.

„Succesul înregistrat anul trecut de programul APA în rândul turiștilor ne-a determinat să dezvoltăm mai departe acțiunile de prevenire și combatere a poluării cu deșeuri a plajelor de pe litoralul Mării Negre prin lărgirea sferei de acțiune a infrastructurii de colectare în această ediție. Deschiderea turiștilor față de adoptarea unor noi obiceiuri mai bune a demonstrat că România are nevoie de soluții creative și inovatoare pentru a cultiva implicarea civică a cetățenilor, un factor determinant în protejarea ecosistemelor marine. Prin această inițiativă, ne dorim să contribuim la educarea populației și să atragem de partea noastră cât mai mulți aliați, alături de care să construim o țară mai curată, mai sustenabilă și mai responsabilă”, a declarat Andrei Coșuleanu, Președintele Asociației Act for Tomorrow.

„Și în acest an continuăm să ne implicăm pentru protejarea mediului marin, care este amenințat în fiecare zi de sutele de deșeuri abandonate. Prin extinderea infrastructurii de colectare separată în formă de animale marine gigant, Kaufland România face un pas înainte în lupta cu plasticul din ape, o misiune pe care ne-o asumăm la nivel internațional prin strategia REset Plastic. Obiectivul strategic al campaniei este de a contribui la dezvoltare unui comportament colectiv responsabil, prin care turiștii să înțeleagă faptul că grija pentru mediu trebuie să fie o prioritate pentru noi toți, chiar și în vacanță”, declară Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Containere sub forma unor animale marine gigant au fost amplasate de organizații de mediu, pe cele mai mari plaje din lume, precum Acapulco (Mexic), Bali (Indonezia), dar și în alte state precum SUA, India sau Italia.

Conform Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 83% din deșeurile marine găsite în Marea Neagră sunt din plastic, și anume sticle, ambalaje și pungi. Râurile mari (inclusiv Dunărea și Nistru) aduc în apele marine de la 6 la 50 articole de deșeuri pe oră. Mai mult, cantitatea de deșeuri marine din Marea Neagră este aproape de două ori mai mare decât în ​​Marea Mediterană (90,5 vs. 50 de deșeuri / km2). Particule de microplastic au fost găsite în sedimentele Mării Negre atât la suprafață, cât și în adâncimile de peste 2.000 m.

Materialele plastice nu se biodegradează, ci se descompun în bucăți din ce în ce mai mici, rezultând particulele de microplastic. Microplasticul reprezintă acele microparticule solide din plastic, insolubile în apă, cu o dimensiune mai mică de 5mm, care nu pot fi identificate cu ochiul liber. În 2020, se estima că 14 milioane de tone metrice de microplastice pot fi găsite pe fundul oceanului, echivalentul a 437.000 de camioane sau 1900 de Turnuri Eiffel. Resturile de plastic sunt ingerate de 386 de specii de pești, inclusiv 210 specii care sunt importante din punct de vedere comercial.

Programul „Acţionăm pentru Ape – A.P.A.” se află la cea de-a treia ediţie, în cadrul edițiilor anterioare fiind organizate în perioada septembrie – noiembrie 2019 și iunie – octombrie 2020, 13 evenimente de ecologizare a plajelor de la Marea Neagră, a Dunării și a unora dintre cele mai importante lacuri de pe teritoriul țării. La aceste evenimente au participat în total peste 1000 de voluntari şi au fost colectate peste 17 tone de deşeuri. În 2020, Programul “Acționăm pentru Ape” a câștigat locul I, la categoria mediu, în cadrul Romanian PR Awards, cea mai importantă competiție de PR din România.

Programul ecologic APA face parte din REset Plastic – Strategia internaţională integrată anti-plastic a Grupului Schwarz, care include şi Kaufland România. Grupul Schwarz, din care face parte şi compania Kaufland România, se află printre cele mai mari societăţi comerciale internaţionale, îşi cunoaşte şi îşi asumă responsabilitatea faţă de mediu la nivel global.