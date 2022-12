► Anul viitor se vor relua cursele charter Tel-Aviv – Constanța și city break-urile pentru București

► Meidan Butnaru: ”În acest an, datorită eliminării restricțiilor, am adus 5.000 de turiști din Israel. Sindicatele din israel au pus din nou România pe hartă”

Meidan Butnaru, om de afaceri româno-israelian, s-a implicat, în ultimii ani, în mai multe domenii ale turismului românesc, precum ospitalitatea, atragerea de turiști străini (incoming) dar și transportul aerian. A adus, până la ora actuală, peste 200.000 de turiști israelieni dar și din alte țări în România. Meidan Butnaru dorește să sprijine și celelalte firme de turism care vor să facă incoming, deci care vor să atragă turiști străini în țara noastră și este deschis la orice colaborare în acest sens.

”Până la ora actuală, datorită unui 2022 fără restricții, am adus, în acest an, din Israel, peste 5.000 de turiști, după o pauză de 2 ani în care circulația turistică a fost aproape imposibilă din cauza pandemiei. Am, în continuare, discuții concrete cu sindicate mari, organizații și companii importante din Israel dar și din alte piețe țintă pentru a readuce și mai mulți turiști israelieni și din alte țări în România anul viitor. Datorită promovării efectuate de noi și a reputației României ca destinație turistică, piața israeliană este pregătită și se poate relansa în forță destul de repede”, declară Meidan Butnaru.

În 2023, Meidan Butnaru va reintroduce, în timpul sezonului estival, cursele charter Tel-Aviv – Constanța, pentru litoralul românesc, existând o cerere consistentă în acest sens. De asemenea, vor fi lansate programe combinate pentru România și Bulgaria.

În acest sens, a fost efectuat un studiu și a fost testată reacția pieței israeliene. Turiștilor israelieni le place să călătorească, iar România este una dintre destinațiile lor favorite. În acest an, turiștii din Israel au optat, în România, pentru circuite clasice, orașele mari precum București, Cluj, Timișoara, Brașov, Valea Prahovei, Bran sau pentru litoralul românesc. Turismul intern este important, dar turismul de incoming aduce bani în țară, constituie export de servicii și este vital, mai ales în această perioadă încă grea, de criză. Turiștii israelieni cheltuiesc zilnic, în medie, în afara costurilor pachetului turistic, 100 de euro și sunt clienți ai restaurantelor și mall-urilor.

De asemenea, vor fi relansate city break-urile dedicate Bucureștiului și circuitele pe Valea Prahovei, inclusiv pentru familii cu copii. ”Sindicatele din Israel au pus din nou România pe hartă”, subliniază Meidan Butnaru.

Omul de afaceri româno-israelian care, în 2013, a organizat primul program de city-break pentru București cu curse aeriene Tel Aviv – București și retur, consideră că piața israeliană va genera pentru România volume mari, așa cum a fost până în 2019, și crede în dezvoltarea produselor turistice tip charter.

Israelul s-a aflat constant pe primele locuri ca sursă de turiști pentru România, pentru 2018, 2019 și pentru primele două luni din 2020. Sunt esențiale participarea României la târgurile de turism din țările țintă și derularea de campanii de promovare a potențialului turistic.

Un turist israelian cheltuiește în România, pentru pachetul turistic, în medie, 580 de euro de persoană, plus încă 100 de euro pe zi pentru mâncare, cumpărături etc. Durata medie a unui sejur în România pentru un turist israelian este de 5 nopți. În concluzie, fiecare israelian cheltuiește în total aproximativ 1.100 de euro, suma totală generată de cei peste 230.000 de vizitatori israelieni care au ales țara noastră în 2019, ultimul an ”normal”, fiind de peste 1,2 miliarde de lei, turiștii din această țară fiind pe locul 1 la cheltuieli în România.