Deputatul PSD de Suceava, Cătălin Nechifor, îl contrazice pe președintele PNL al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, după ce acesta a susținut că, în perioada 1 iulie-15 august 2017, numărul turiștilor sosiți în județul nostru a crescut cu 40% față de același interval din 2016. Președintele Flutur spunea că numărul de turiști a crescut de la 87.000 la 113.000.

Deputatul Nechifor a scris pe Facebook că, în aceste condiții, potrivit calculelor, majorarea este de numai 20,51%. Parlamentarul PSD notează: „40% creştere se poate întîmpla doar dacă ai organizat vreo cupă sau campionat mondial, şi nu la şah, ci la vreun sport mai de masă. Trecem şi peste faptul (sic) că oricum iulie şi august înregistrau grad de ocupare spre 100%, deci o creştere de 40% ar fi trebuit să aibă la bază o creştere a capacităţii nete de cazare şi a locurilor pat omologate la nivel de judeţ”. Cătălin Nechifor a fost șeful administrației județene în mandatul 2012-2016.