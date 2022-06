Vineri, 17 iunie, de la ora 14:00, și sâmbătă. 18 iunie, între orele 10:00 și 13:00, se desfășoară la Centrul Național de Fotbal Buftea turneul de copii Football for a Better Chance. Evenimentul marchează finalul proiectului european Football for a Better Chance și reunește copii din 5 țări care au participat la derularea programului timp de 2 ani. Fiecare țară are în competiție două echipe, una de fete și una de băieți.

Despre proiect:

Football for a Better Chance este un proiect al Comisiei Europene, coordonat de Federația Română de Fotbal. A început în 2020 și și-a propus să promoveze incluziunea socială și să combată radicalizarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Obiectivul a fost de a realiza integrarea prin intermediul fotbalului, cel mai popular sport din România, mai exact prin dezvoltarea unor programe în diferite etape ale pregătirii tinerilor sportivi

Football for a Better Chance a beneficiat de expertiza specialiștilor în sociologie de la Universitatea UNIMORE din regiunea Emilia-Romagna, Italia. Ei au pus bazele unui training specific pe care, ulterior, antrenorii de fotbal din România l-au implementat împreună cu propriii jucători. În total, în cadrul proiectului, au colaborat 18 specialiști și experți internaționali, între care opt reprezentanți FRF.

UEFA a supervizat acest proiect și a implicat și alte federații naționale să realizeze obiectivul de incluziune socială prin fotbal. Astfel au mai fost incluși copii din Portugalia, Irlanda, Grecia și Lituania.