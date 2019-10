Spectacolul „Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons.” de Sam Steiner vine la Iași, la teatrul FIX, pe 19 și 20 octombrie.

În perioada 20 septembrie – 27 octombrie 2019, această coproducție Vanner Collective și unteatru a început un turneu la Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Iași, Târgu-Mureș, Brașov și Râmnicu Vâlcea ca parte a campaniei de informare și conștientizare asupra drepturilor civile, cu focus pe libertatea de exprimare, pe care Vanner Collective o inițiază în parteneriat cu Active Watch și Funky Citizens.

Calendarul turneului este: Fix, Iași, 19, 20 octombrie /// Teatru 74, Târgu Mureș, 26, 27 octombrie /// Vissual, Brașov 30 octombrie /// Teatrul Anton Pann, Râmnicu Vâlcea, 1 noiembrie. Spectacolul s-a jucat deja în septembrie la Timișoara și Cluj Napoca iar în octombrie la Craiova și Sibiu.

Spectacolul „Lemons, Lemons, Lemons, Lemons, Lemons” este montarea textului autorului britanic Sam Steiner. Autorul imaginează o lume în care suntem forțați să spunem mai puțin, folosind doar 140 de cuvinte.

Este o poveste despre ce spunem și cum spunem, despre lucrurile pe care le putem auzi doar în tăcere, despre activism, democrație și libertatea de exprimare; despre cât de puțin ne spunem cu adevărat atunci când avem la dispoziție toate cuvintele. Să alegi să taci când întreaga lume țipă, poate deveni un act de rebeliune în sine. Cuvintele contează. Deja controlați și monitorizați prin gadgeturi, acte de identitate cu cod, rețele sociale, cât de departe suntem de limitarea dreptului de expresie prin cuvânt? Cum comunicăm când inputul personal ne este restricționat? La finalul zilei, câtă importanță dăm cuvintelor? Căci, până la urmă, fără limbaj, cine suntem?

Turneul național se bucură de susținerea unor parteneri instutuționali fără de care nu ar fi fost posibil: Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Uniunea Teatrală din România (UNITER).

Premiera în România a spectacolului „Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons.” de Sam Steiner a avut loc pe 26 iulie, la București, în cadrul festivalului Zilele unteatru, ediția a 9-a.

„Ce m-a atras din prima la textul piesei a fost premisa – se dă o lege conform căreia avem 140 de cuvinte, rație, zilnic. 140 îți ajung ca să supraviețuiești, desigur, dar ce se întâmplă când vrei să menții o relație sănătoasă de cuplu, unde știm cu toții că regula cea mai importantă este comunicarea? Am făcut un spectacol despre intimitate, dorindu-mi să scot la suprafață și impulsuri intime care rar se transformă în atitudini sau acțiuni. Împreună cu actorii Denisa Nicolae și Liviu Romanescu am încercat să găsim reacții inconștiente în funcție de diferite situații și să le expunem pe scenă. Împreună cu scenograful spectacolului, Răzvan Bordoș, am creat un spațiu minimalist, o instalație care ne servește scopul de a delimita și fizic straturile psihologice ale personajelor. Lăsând însă la o parte premisa sumbră și utopică, Oliver și Bernardette sunt doi tineri obișnuiți într-o situație neobișnuită, care râd, plâng, se ceartă, își joacă farse, se răzbună, se împacă, pe scurt, doi oameni care se iubesc.” spune Iulia Grigoriu, regizor.

Despre Iulia Grigoriu

Iulia Grigoriu este o regizoare tânără, proaspătă absolventă de masterat la UNATC, clasa prof. Alexandru Darie. Alegerea spectacolelor ei de licență și disertație, „Amadeus” după Peter Shaffer și „Caligula”, de Albert Camus, arată un interes în zona destinelor mari și pentru ceea ce se poate naște în jurul unei personalități care este atinsă de revelație. O pasionează tot ceea ce ține de oniric și de straturile minții umane care se îndepărtează de cel conștient, și își dorește ca următoarea piesă pe care o va monta să fie o comedie.

Despre Vanner Collective

Vanner este un colectiv de creatori independenți de teatru din Irlanda și România, înființat în Marea Britanie în 2014. Scopul principal al companiei îl reprezintă atât susținerea teatrului, înțeles ca artă teatrală, scenografică și regizorală, pe plan național și internațional, cât și susținerea schimbului de experiență dintre artiștii profesioniști și a mobilității acestora și a operelor lor. Compania Vanner Collective a debutat în anul 2015 în cadrul Ediburgh Fringe Festival.

Despre unteatru

unteatru a respirat pentru prima oară pe 25 iulie 2010 , născându-se din entuziasmul regizorilor Andrei și Andreea Grosu. Unteatru promovează o generație de artişti, regizori, actori, muzicieni, coregrafi și artişti plastici, promovând educaţia prin cultură. unteatru asigură un spaţiu de repetiţii şi producţii independente care merită expunere.

Despre Funky Citizens și ActiveWatch

Sunt două orgnizații neguvernamentale care se ocupă de drepturile și libertățile cetățenești. Funky Citizens îşi propune să construiască instrumente online de advocacy, bazate pe cercetare şi pe date atent culese. Instrumentele lor îşi propun să educe şi să invite la acţiune, încurajând tinerii cetăţeni să participe la iniţiative de responsabilizare în spaţiul public prin care ei pot vedea că au impact. ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public. ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei a apărut în 1994 ca departament de monitorizare a presei în cadrul Aşezământului Cultural Academia Caţavencu. Din iulie 2006 ActiveWatch a devenit organizaţie de sine stătătoare, constituită legal ca asociaţie. ActiveWatch susţine următoarele direcţii strategice de intervenţie socială: politici de bună guvernare, libertatea de exprimare, anti-discriminare şi educaţie media.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons vorbește despre importanța și greutatea fiecărui cuvânt, despre bariere de comunicare impuse și autoimpuse, despre puterea de a … învăța coduri și de a citi printre rânduri pentru a depăși acele bariere. Vorbește despre iubire și despre moduri de a o exprima în lipsă de cuvinte. – Hailateatru.com

[..] este un spectacol care pune în valoare un text cu o premisă ce stârneşte curiozităţi şi ritmează un dialog încărcat de contradicţii şi paradoxuri. Doi actori construiesc o lume într-un spaţiu aproape gol şi, în timp ce ei se regăsesc, ochii minţii tale văd lumea distopică în care cuvintele sunt numărate şi economisite. – Yorick.ro