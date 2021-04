De curând sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava a găzduit primul turneu din cadrul Campionatului Național de volei masculin pentru juniori I. Formația Liceului cu Program Sportiv din Suceava a avut ca adversare echipele CSS Bacău, LPS CSS Piatra Neamț și CSS Botoșani.

Gruparea suceveană pregătită de profesorul Tudor Orășanu a câștigat toate cele trei partide disputate. În primul meci, LPS Suceava a învins cu 3-0 pe CSS Botoșani, în al doilea a trecut cu 3-1 de CSS Bacău, iar în ultima dispută a depășit LPS CSS Piatra Neamț cu 3-0.

”Sincer să fiu nu mă așteptam la așa o evoluție bună a tinerilor noștri jucători pentru că au avut adversari deosebit de competitivi. S-a văzut din plin faptul că o mare parte a sportivilor noștri au avut continuitate în antrenamente și au evoluat la seniori la echipa CSM.

Pentru că am văzut ce stare de spirit există în cadrul formației noastre am introdus pe teren și jucători foarte tineri, cum ar fi Ioan Verciuc, elev în clasa a VI-a.

Sper să ne descurcăm la fel de bine și la al doilea turneu care va avea loc peste două săptămâni la Bacău, primele două clasate vor după aceste două turnee vor merge mai departe în competiția juniorilor I.

Mulțumim tuturor celor care care ne-au ajutat, cu o mențiune specială pentru domnul Costel Cucu, managerul firmei Proiect AIC” a declarat antrenorul echipei LPS Suceava, Tudor Orășanu.

Din lotul echipei sucevene au făcut parte sportivii: Vlad Ștreangă, Gabriel Albu, Alexandru Roman, Cosmin Boghian, Denis Croitor, Paul Cojocaru, Andrei Curic, Valentin Istrate, Paul Ciofu, Alexandru Andrușcă și Ioan Verciuc.