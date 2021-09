Poetul Cristian Bodnărescu îşi lansează în această perioadă cartea cea mai consistentă de peste 200 pagini, conţinând creaţii adunate în 2 decenii. Volumul “Amurgul Gol” conţine ultima variantă a celui mai lung poem romantic-fantasy din literatura universală, lucrarea creştină “Demoniţa” (lansată la TVR 1). Manuscrisul beneficiază şi de câteva zeci de tablouri – lucrări clasice grafice, realizate într-un deceniu de echipa pictorului Iulian Nedelcu şi oferite în exclusivitate prezentului volum.

În data de 4 iunie cetatea, Târgovişte a spart gheaţa, grupul media “Riposta” realizând prima lansare a volumui, live la TV. După ce telespectatorii s-au bucurat să îi vadă pe Ioan-Aurel Pop – preşedintele Academiei Române şi pe George Simion – liderul AUR, câteva zeci de mii de oameni au urmărit şi emisiunea-eveniment a televiziunii, în care a urcat pe scenă poetul Cristian Bodnărescu. Conceptul unic al emisiunii a corelat lansarea volumului cu discuţii despre drone civile şi militare, Cristian fiind şi constructor de drone.

Turneul de lansare a continuat în Bucureşti, omul de litere Bodnărescu figurând la postul “Magna” TV, în zilele de 10 şi 17 iunie. Gazda emisiunii, generalul Bartolomeu-Constantin Săvoiu a discutat despre poezia bodnăresciană în prima emisie, realizând o istorie a cruciadelor medievale în cea de-a doua. Astfel, a fost prezentat în premieră următorul volum bodnărescian, „Cavalerii Demoniţei”, continuarea primului volum, “Demoniţa”.

Poetul a vizitat în zilele următoare sediul Marii Loji Naţionale a României 1880, fiind invitat şi la revista Patria Română, unde Preaputernicul Suveran Bartolomeu Constantin Săvoiu l-a numit Redactor-Şef Adjunct al publicaţiei.

La finele verii, editura Globart Universum din Montreal – Canada, l-a numit pe Cristian Bonărescu “membru de onoare”, pentru promovarea culturii româneşti în lume.

În zilele de 22 – 23 septembrie 2021, poetul Cristian Bodnărescu îşi va lansa cartea şi în ţinuturile milenare dacice, aflate în Republica Moldova.

IP Alexandru Donici din Hînceşti va deschide evenimentul în 22 septembrie, la orele 15 : 00. Directorul instituţiei – prof. Maria Bezer, îl va prezenta pe omul de litere Bodnărescu tinerilor cititori.

În 23 septembrie la orele 11 : 00, prof. Veronica Iaţcu va coordona lansarea de carte a poetului nostru Cristian Bodnărescu, la Casa de Cultură “Ciuciulea”. La eveniment vor fi prezenţi zeci de bibliotecari din raionul Glodeni, alături de primarul localităţii, Calistru Ilie.

Cristian Bodnărescu a mai avut lansări la Biblioteca “Alexandru Donici” din Chişinău şi la “Biblioteca Naţională” a Republicii Moldova, fiind o prezenţă constantă a grupului media “Tele-Radio Moldova”.

Turneul de promovare a ultimului volum semnat de poetul Cristian Bodnărescu se va încheia în 3 octombrie la Iaşi, printr-o emisiune moderată de prof. Iamandii Inga, la Radio Zidul – orele 19 : 00.

Echipa poetului alături de prietenii: Excelenţa Sa Bartolomeu – Constantin Săvoiu, general, profesorii: Veronica Iaţcu, Maria Bezer, Inga Iamandii, Dumitru Conta, Viorel Donţu şi primar Calistru Ilie vă aşteaptă la evenimentele radio-tv şi în spaţiul real, prilejuite de promovarea ultimei cărţi a omului de litere Cristian Bodnărescu.

Sincere mulţumiri cordiale şi partenerilor: Magna TV, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu – Baia Mare, Portalul Suceava News, Globart Universum, Revista Armonii Culturale, Ziarul Naţiunea, Revista Patria Română, Asociaţia Tempora, Revista Eroii Neamului, Revista Poezii pentru Sufletul Meu, Ziare Live, Radio Zidul, Blog-ul de autor Cristian Bodnărescu, IP Gimnaziul Alexandru Donici, Direcţia Învăţământ Hînceşti, Direcţia Cultură Hînceşti, Primăria Ciuciuleni, Ziarul Făclia, Ziarul Curierul de Hînceşti, Ziarul Donici, TV6, Gimnaziul Ciuciulea, Primăria Ciuciulea, Asociaţia Ciuciulea – Vatră de Dor, Direcţia de Învăţământ Tineret şi Sport Glodeni, Cîmpia glodenilor, Ziarul Consiliului Raional Glodeni, Casa de Cultură Ciuciulea.

Invităm în continuare cititorii articolului să parcurgă câteva gânduri despre poezia bodnăresciană:

„Să îl citesc pe poetul Cristian Bodnărescu a constituit pentru mine o surpriză deosebit de agreabilă: că ismele nu ne-au cotropit de tot, că se mai poate scrie poezie bună fără a scuipa pe valorile clasice, că poţi fi modern fără a fi ininteligibil şi că, în cele din urmă, poţi să scrii poezie „chiar dacă ai talent(!)”. Intuiesc lecturile domnului Bodnărescu solide, bine selectate şi bine asimilate. În ceea ce mă priveşte-evident strict subiectiv – l-aş situa, prin înzestrare, originalitate şi îndrăzneală, dincolo de frontierele temporale, de curente sau de stiluri, într-o familie „cel puţin” onorabilă, din care fac parte: Byron, Baudelaire, Poe, Bacovia, Artaud şi nu numai.”

Gheorghe Junescu,

Ex-director adjunct al Institutului Român din Veneţia

„Poemul Demoniţa reprezintă, pe lângă recordul mondial al poeziei romantice-fantasy, o lucrare artistică originală, o penetrare în lumea spiritelor demonice, o tentativă de plecare în aflarea unui adevăr. În poem se observă influenţa romantismului, însă Fantasticul domină perpetuu”.

Teo-Teodor Marsalcovschi,

profesor universitar doctor

Au consemnat,

Inga Imandii şi Dumitru Conta