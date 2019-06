Toată suflarea comunei Cornu Luncii dar și oaspeți din Neamț, Iași și din tot județul Suceava, au fost prezenți duminică, 30 iunie, la Salonul „Madras” din satul Sasca Nouă la a V-a ediție a Festivalului Produselor Tradiționale și la o nouă ediție a Zilelor Comunei. Peste 20 de producători locali și din împrejurimi au expus în standurile speciale amenajate produse tradiționale precum alivenci, mălai moldovenesc, dulcețuri, zacuscă și ghiveci de legume, dulcețuri, siropuri de fructe, dar și cu produse apicole și băuturi alcoolice preparate acasă, vișinată, zmeurată sau afinată. Oamenii au putut degusta bunătățile preparate de bacii de la stânele din Cornu Luncii: balmuș jântuit, tocăniță de miel, berbecuț la proțap, urdă, caș dar și renumitele specialități tradiționale produse de firmele Raitar-Sasca Nouă, Madras-Sasca Nouă, Tanola-Brăiești, din Vatra Palmei-Cornu Luncii și Meșteșug de Bucovina-Cornu Luncii. Vedeta Festivalului a fost ”turta cu julfă”, un desert preparat cu semințe de cânepă vestit în zona Moldovei, pregătit de gospodine în Ajunul Crăciunului.

Scaunele pentru participanți au fost așezate sub o cupolă tricoloră formată din umbreluțe de culoare roșie, galbenă și albastră

Unul dintre standuri a aparținut Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică, acolo unde au fost expuse produsele artizanale și de îmbrăcăminte realizate de beneficiarii acestui centru, dar și ceaiuri pentru diverse afecțiuni, culese tot de către aceștia. Amfitrionul manifestării a fost primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron. La eveniment au participat printre alții prefectul Mirela Elena Adomnicăi, care a venit îmbrăcată în ie albă, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Cristian Cuciurean și adjuncta acestuia Alexandra Chirilă, primari din județul Suceava, Iași și Neamț. De menționat că de față a fost prezent și primarul comunei nemțene Boghicea, Mihai Cazamir, comună în care s-a născut primarul de Cornu Luncii, Gheorghe Fron. Ca o pată de culoare, scaunele pentru participanți au fost așezate sub o cupolă tricoloră formată din umbreluțe de culoare roșie, galbenă și albastră.

Gheorghe Fron: ”Vrem din această sărbătoare să facem un brand al comunei”

”Este o mare sărbătoare pentru comuna Cornu Luncii. Este Ziua comunei și totodată Festivalul Produselor Tradiționale. Așa cum am obișnuit populația în fiecare an venim cu produse noi pe care le scoatem din lada cu zestre pe care ne-a lăsat-o buncii noștri și strămoșii noștri. Anul ăsta avem turta cu julfă. Sunt foarte puțini oameni care mai știu ce înseamnă lucrul acesta. Este un desert care se făcea pe vremuri în Ajunul Crăciunului. I se mai spunea și Pelincile Domnului făcută din semințe de cânepă. Cânepa în limba slavă mai înseamnă și julfă de aceea se numește turtă cu julfă. Avem foarte multe produse și foarte multe meșteșuguri. Tot ce vedeți la standuri sunt produse în comuna Cornu Luncii. Avem foarte mulți aplicultori la fel și meșteșugari au venit și din împrejurimi pentru că le place sărbătoarea noastră, le place că noi promovăm lucrurile acestea care ne definesc de fapt pe noi ca nație și vrem din această sărbătoare să facem un brand al comunei. Anul ăsta avem foarte mulți invitați. Sunt primari din județul Neamț, Iași din aproape tot județul Suceava. Avem foarte mulți artiști, foarte multe formații și artiști dim județ. Trebuie să ne lăudăm cu artiștii din comună cu care me mândresc. Avem 22 de tineri talentați care au câștigat concursuri naționale și internaționale și ansamblul Megieșii care a fost cea mai galonată echipă de dansuri populare la Hora Bucovinei”, a declarat Fron.

Mirela Adomnicăi: ”Avem cu ce să ne mândrim. Ceea ce mai trebuie să facem este să păstrăm și să transmitem către copiii noștri ceea ce este valoros și ne aparține”

”Am dorit să fiu aici în semn de respect și apreciere pentru domnul primar și pentru dumneavoastră fiindcă acest festival de produse tradiționale este o parte componentă din ceea ce înseamnă datoria pe care o avem noi toți: să păstrăm și să promovăm tradițiile noastre. Pe lângă dansuri, cântece, portul popular și produsele acestea ale noastre tradiționale trebuie păstrate și promovate. Vreau să vă relatez un singur episod. Luna asta Suceava ca județ a găzduit în contextul exercitării președinției Consiliului Europei de către România un eveniment important. Toți directorii generali de păduri din zona de silvicultură din toată Europa au venit la un eveniment organizat la Suceava și ne-am străduit să fim gazde bune ca întotdeauna inclusiv cu bucatele noastre tradiționale. Vreau să spun că reprezentanții Finlandei care urmează să preia președinția au plecat sincer îngrijorați din Suceava pentru că se întrebau dacă vor putea să ridice la același nivel organizarea evenimentelor acolo la ei. Avem cu ce să ne mândrim. Ceea ce mai trebuie să facem este să păstrăm și să transmitem către copiii noștri ceea ce este valoros și ne aparține. Felicitări domnule primar succes în ceea ce faceți pentru că faceți bine. Vă stăm alături în ceea ce înseamnă sprijin pentru comuna Cornu Luncii”, a declarat prefectul.

”Nuntă de aur” pentru 12 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie

De la evenimentul de duminică nu au lipit muzica, dansul și voia bună. Pe scenă au evoluat Ansamblul ”Constantin Arvinte” din Iași, Daniela Condurache, Constantin Bahrin, Alexandru Brădățan, Angelica Flutur, Ansamblul ”Plaiurile Pojorâtei”, Grupul folcloric ”Plăieșii” din Mălini, Ansamblul ”Megieșii” din Cornu Luncii și 22 de talente din comune Cornu Luncii. Un moment emoționat a fost și premierea a 12 cupluri de aur din Cornu Luncii: Natalia și Grigore Ailenei, Alexandrina și Marcel Apreutesei, Ecaterina și Petru Avram, Axinia și Gheorghi Buta, Lucreția și Neculai Frijan, Aurelia și Costache Popa, Artemiza și Vasile Popovici, Maria și Gheorghe Rarica, Eugenia și Dumitru Sauciuc, Viorica și Petrea Todireasa, Elena și Dumitru Turtușan și Viorica și Ioan Vodă.

Vizibil emoționat, Gheorghe Fron le-a înmânat diplomele celor 12 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, oferindu-le acestora și câte un buchet de flori și o sticlă de șampanie. După ceremonie, primarul și cuplurile premiate au participat la o slujbă de binecuvântare oficiată de preoții din comună. Festivalul a fost prezentat de realizatoarea TV Mihaela Zîna Bîrsan.