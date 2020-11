Pentru a veni ajuta producatorii de dispozitive conectibile sa foloseasca sistemul Alexa, compania chinezeasca Tuya Smart dezvolta o platforma adecvata. Aceasta este dedicata conectivitatii si cloud-ului si ofera un modul special pe care producatorii il pot include in produsele lor pentru a adauga rapid Alexa. Mai exact, Tuya ofera o solutie hardware si software completa pe care dezvoltatorii de dispozitive o pot folosi pentru a integra facil Alexa si a beneficia de Tuya Cloud.

Tuya Smart – integrator de sisteme Alexa Voice Service

Tuya Smart, furnizor mondial de platforme AI + IoT (AIoT) – artificial intelligence + internet of things, a anuntat ca a devenit si integrator de sisteme Alexa Voice Service (AVS). In curand va oferi modulele hardware, software si serviciile necesare pentru a ajuta producatorii de dispozitive sa integreze cu usurinta Alexa in produsele conectabile. In acest mod vor fi reduse considerabil timpul de dezvoltare, efortul si cheltuielile, iar introducerea produselor pe piata va fi mai eficienta si mai rapida.

VWRK4 – Solutia Tuya pentru integrarea AVS

Solutia Tuya consta intr-un modul hardware si software care integreaza Alexa Voice Service(AVS), numit VWRK4. Acesta este un modul audio inteligent pentru blastere cu expunere IR, WiFi si Bluetooth si a trecut deja de certificarea AVS. Prin comanda vocala posibila datorita sistemului Alexa, acesta va permite utilizatorilor sa controleze mult mai usor televizoarele, sistemul de iluminat sau de securitate si orice alt aparat controlat cu infrarosu.

Exista deja o serie de produse in curs de certificare AVS, precum difuzoarele, gateway-urile, oglinzile inteligente sau intrerupatoarele inteligente care utilizeaza modulul VWRK4. dezvoltatorii care folosesc modulele certificate Tuya se pot astepta la costuri mult mai mici pentru echipamentele hardware si reducerea timpului de productie.

Produse noi cu comanda vocala

Produsele noi care vor integra facilitatea de comanda vocala si vor fi prezentate in curand, includ:

Incalzitorul inteligent pentru oglinda pentru baie – conceput pentru a regla temperatura si a elimina aburirea oglinzii;

Oglinda inteligenta Raysgem – care monitorizeaza alte aparate electrocasnice inteligente si starea de sanatate a utilizatorilor;

Un dispozitiv compatibil cu amprenta digitala Bluetooth, Amazon Alexa si Google Assistant;

Camere de supraveghere inteligente;

Un AI Pad cu recunoastere faciala pentru supravegherea accesului angajatilor;

Trackere de calitate a aerului care pot fi controlate de la distanta printr-o aplicatie, vocal sau telecomanda.

Tuya colaboreaza cu Amazon

Aceasta inovatie este posibila datorita cooaborarii dintre Tuya si Amazon. Integrarea Pentru a permite controlul vocal al dispozitivelor realizate de Tuya, Alexa Voice Service face parte din platforma globala AI + IoT pentru echipamentele inteligente de la domiciliu.

Fritz Werder, director general Tuya, America de Nord, a declarat ca este incantat de colaborarea cu Amazon care le ofera posibilitatea se a deveni integratori de sisteme. Totodata acesta a specificat ca solutia pe care o vor folosi utilizeaza un algoritm care permite dezvoltatorilor sa reduca mult costurile hardware si timpul de productie. In plus, datorita integrarii facilitatii Amazon Alexa, va fi posibila conectarea la peste 90.000 de alte produse dezvoltate de Tuya.

Compania Tuya Smart – cine este

Tuya Smart este cunoscuta la nivel global ca furnizor de platforme AIoT. Aceasta vine cu solutii unice, all-in-one, care faciliteaza conectivitatea si accesul la cloud si faciliteaza dezvoltatorilor realizarea produselor inteligente. Platforma Tuya a realizat peste 90.000 de produse inteligente din diverse categorii, iar clientii, in numar de peste 180.000, sunt din diverse industrii si se regasesc in peste 190 de tari.

Operationala la nivel global, Tuya are sedii in Germania, Japonia, China, India si SUA. De asemenea, Tuya Romania asigura celor interesati accesul la toata gama de produse inteligente si tot suportul necesar pentru implementarea solutiilor.