Tuya Smart, furnizor mondial de platforme AI(artificial intelligence), IoT(Internet of Things) si BAZZ – producator canadian de locuinte cu o experienta de peste 40 de ani, au anuntat de curand un nou parteneriat. Acesta va oferi ambelor companii avantaje noi, esentiale in piata nord-americana a caselor inteligente.

Proiectul Nebula Tuya

In baza noului acord dintre Tuya si Bazz, ca parte a proiectului Nebula Tuya, Bazz se va putea baza pe viteza si flexibilitatea platformei IoT pentru a putea extinde si diversifica ofertele din sfera caselor inteligente. Totodata, acest acord permite companiei Tuya sa devina prezenta pe piata nord-americana a caselor inteligente si sa isi extinda numarul de clienti si, totodata, popularitatea.

Premiera pentru BAZZ

Daniel Goulet, vicepresedinte de vanzari al companiei BAZZ declara ca acest parteneriat care implica o colaborare cu o companie globala si un program la scara larga, este o premiera pentru ei. Cu toate ca BAZZ este specializat in iluminat, un Powered by Tuya Smart Home le va oferi sansa de a se extinde si a-si diversifica oferta.

Datorita conceptului cuprinzator, Bazz Smart Home combina intr-un mod inspirat iluminarea inteligenta, securitatea si facilitatile de comanda. Platforma IoT realizata de Tuya este utilizata in acest moment la nivel global de peste 180.000 de companii. Totodata, aceasta a fost folosita pentru activarea inteligenta a peste 90.000 de dispozitive prezente in diverse categorii de case inteligente.

O noua oportunitate pentru Tuya

Tuya Coo si cofondatorul Alex Yang au declarat ca acest nou parteneriat cu BAZZ Smart Home ofera ambelor companii oportunitatea de a deveni lideri pe piata nord-americana. Evolutia constanta si diversificarea si extindere ofertelor sunt cea mai buna metoda pentru a reusi acest lucru.

BAZZ este deja prezenta cu produse inteligente in peste 2.500 de magazine din SUA si Canada. BZZ Smart Home are deja planograme complete in peste 500 de magazine de hardware din America de Nord, un site pentru comertul electronic si o activitate sustinuta cu principalii retaileri online, precum Amazon, Walmart sau Home Depot.

BAZZ adauga noi categorii de produse

Goulet mentioneaza ca, pe langa extinderea subcategoriilor actuale pentru iluminat, securitate si diverse accesorii, vor fi adaugate noi categorii precum incuietorile usilor. Faptul ca BAZZ are un partener care poate imbunatati si dezvolta in mod constant tehnologia, oferind solutii inovatoare, este un mare avantaj. Aceasta colaborare este si in favoarea clientilor pentru ca BAZZ va putea sa se reinventeze si sa livreze produse performante garantate de un expert precum Tuya. Astfel, consumatorii vor putea avea o experienta reusita, putand beneficia de produse inteligente livrate de un brand cunoscut si popular, precum BAZZ.

Despre Tuya Smart

Tuya Smart este un furnizor mondial de platforme AIoT. Acesta vine cu oferte unice si inteligente all-in-one, de cloud, conectivitate si aplicatii si produse accesibile pentru comerciantii cu amanuntul. Tuya are in prezent, in sute de regiuni din intreaga lume, mai mult de 90.000 de produse inteligente si totalizeaza peste 100.000 de colaboratori, lideri in industria in care activeaza.

Tuya este o companie care opereaza la nivel international si are sedii in SUA, India, Japonia, Germania, China si Columbia.