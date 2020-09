Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat miercuri, 30 septembrie 2020, festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021, care a avut loc în Aula Magna „Mihai Eminescu” începând cu ora 11. La eveniment au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, prorectorii și decanii Universității dar și reprezentanți ai studenților sau reprezentanți ai organizațiilor partenere.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER a deschis ceremonia cu un mesaj adresat întregii comunități academice: „Cu o istorie de 160 de ani de la momentul fondator, cu tot atâtea generații de absolvenți – ambasadori ai culturii și științei, ai spiritului academic dobândit la UAIC, universitatea noastră a contribuit și contribuie, în mod esențial, la dezvoltarea și modernizarea societății românești în general, a educației, științei, culturii și civilizației în special, rămânând un far luminos pentru tinerii din țară și din străinătate și pentru comunitățile cărora le aparțin. Universitatea noastră a avut și are puterea îndeplinirii vocației sale academice chiar și atunci când a trecut sau trece prin perioade dificile, precum anii războiului, anii comunismului ori actuala pandemie. Cu obligația îndeplinirii misunii pe care o are, cu grija ocrotirii fiecărui membru din comunitatea UAIC, atenți fiind la așteptările studenților dar și la evoluțiile sociale, așteptând revenirea la normalitate, desfășurăm procesul didactic prin îmbinarea metodelor pedagogiei tradiționale cu mijloacele moderne de comunicare.”

Rectorul UAIC a prezentat în continuare cele mai actuale informații despre Universitate, menționând varietatea ofertei academice, rezultatele remarcabile obținute la admiterea 2020, poziționarea onorantă în clasamentele naționale și internaționale, rezultatele deosebite în cercetare sau internaționalizare dar și stadiul investițiilor finalizate sau în curs de finalizare.

Ceremonia a continuat cu mesajul prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, președintele Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a evocat personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza cu prilejul aniversării a 200 de ani de la nașterea domnitorului, a trecut în revistă numele pe care le-a avut UAIC de la fondare până în prezent și a încheiat cu o urare: „Adresez tuturor membrilor comunității academice urări de sănătate și un an cât mai bun din punct de vedere profesional”.

Studentul Iustin JALABOI, de la Facultatea de Economie și Administrarea, a transmis un mesaj adresat cu precădere studenților din anul I, în calitate de reprezentant al studenților în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație: „E important să întelegem că Universitatea face tot posibilul ca noi studenții să ne continuăm parcursul educațional în cele mai sigure și bune condiții, iar eu vă garantez că vocea studenților nu va lipsi niciodată din procesul decizional”.

În continuare, reprezentanții a trei companii partenere ale UAIC au premiat studenții cu cele mai bune rezultate în anul universtar 2019-2020. Astfel, au luat cuvântul Tibor Laszlo FERENCZY, Director Zonal la Banca Comercială Română, Adrian JANTEA – Director Filiala Iași a BRD – Groupe Société Générale și Bogdan BABICI – Director Business Hub Regiunea Centru-Est Raiffeisen BANK, care au nominalizat studenții premiați.

Ceremonia s-a încheiat cu audierea tradiționalului Gaudeamus Igitur. Întreg evenimentul a putut fi urmărit în direct online, pe site-ul UAIC.