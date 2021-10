Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat vineri, 1 octombrie 2021, festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 la Filiala din Focșani. Evenimentul a avut loc la Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focșani, începând cu ora 12. La festivitate au participat prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, Cătălin TOMA – Președinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Cristi Valentin MISĂILĂ – Primarul Municipiului Focșani, Gheorghiță BERBECE, Prefectul Județului Vrancea, prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – Prorector al UAIC, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Alexandru GAFTON – Decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Ștefan BONCU – Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cadre didactice și studenți.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER: „Deschidem astăzi o direcție nouă, de știință, de educație universitară, de cultură în țara Vrancei. Anul acesta începem cu trei specializări, urmând ca ulterior, în funcție de context, să ne adaptăm prin înființarea de noi specializări și prin redimensionarea capacității de școlarizare. Spunem Bun venit la UAIC tuturor tinerilor care au ales să facă parte din comunitatea noastră academică. Toți studenții Universității noastre, indiferent de locul unde studiază, au aceleași drepturi și aceleași obligații.”

Rectorul UAIC a prezentat, în continuare, cele mai actuale informații despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a încheiat prin a face referire la importanța filialei din Focșani: „Noi credem că demersul nostru este o formă prin care Universitatea se apropie de comunitate. Mai credem că demersul nostru este un mijloc prin care încercăm să facilităm accesul la educație a celor care, din motive diferite, nu se pot deplasa în marile centre universitare. Mai credem faptul că demersul nostru este și unul de întregire a sistemului vrâncean de învățământ. Felicit pe cei care formează prima generație de studenți ai filialei din Focșani a UAIC. Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc sănătate, împliniri și bucurii.”

Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Prorector al UAIC: „Am venit cu bucurie și nostalgie, pentru că am făcut ore la Câmpineanca și la Liceul Economic din Focșani între 1998 și 2002. Veneam cu trenul, apoi cu autobuzul și descopeream ochii curioși ai studenților, care erau bucuroși că au o universitate în comunitate. Am constatat atunci cât de mare era dorința de cunoaștere și învățare a tinerilor din această zonă. Mă bucur astăzi că inima UAIC a început să bată din nou la Focșani și acum bate mai tare. Acesta este doar începutul și ce e mai bun urmează. Vă mulțumim că ne-ați primit în comunitatea dumneavoastră și vă doresc un an universitar excepțional.”

Cătălin TOMA, Președintele Consiliului Judeţean Vrancea: „Sunt extrem de onorat că particip astăzi la acest eveniment. Îl felicit pe domnul rector pentru implicarea de care a dat dovadă. Suntem datori față de aceste locuri frumoase să le oferim posibilitatea vrâncenilor să își desăvârșească studiile aici, acasă. Sper că cei care vor păși în acest spațiu universitar vor reuși să întoarcă în comunitate cunoștințele și abilitățile pe care le vor dobândi.”

Gheorghiță BERBECE, Prefectul Județului Vrancea: „Este o responsabilitate enormă pe umerii noștri dar sunt convins că vom face față cu bine. În sfârșit, Vrancea are universitate. A fost un efort extraordinar din partea autorităților pentru a renova sediul fostei Prefecturi. Eforturile trebuie să continue pentru a forma specialiștii de care avem nevoie. Vă urez să aveți un an universitar de mare succes și să fie primul din cei mulți care urmează în județul nostru”.

În cadrul festivității au mai luat cuvântul conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. Alexandru GAFTON – Decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Ștefan BONCU – Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației dar și trei studenți ai filialei: Luminița LECHEA – studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Beatrice Elena CHITICARU – studentă la Facultatea de Litere și Ciprian NISTOR – student la Facultatea de Drept.

Ceremonia s-a încheiat cu audierea tradiționalului Gaudeamus Igitur. Întreg evenimentul a putut fi urmărit în direct online, pe contul de YouTube al UAIC. Înregistrarea este disponibilă AICI: https://www.youtube.com/watch?v=_AfWoR43UI8

La filiala din Focșani a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor funcționa, în anul universitar 2021-2022, trei programe de studii: un program de studii de licență (Limba și literatura română – Limbă și literatură modernă, Facultatea de Litere) și două programe de studii de masterat (Drept și ordine publică, Facultatea de Drept și Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației).