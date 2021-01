Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a efectuat vineri, 15 ianuarie, o vizită oficială la Consiliul Județean Vrancea, în vederea înființării unei extensiuni universitare la Focșani. Delegația UAIC a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC, conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – Prorector pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decan al Facultății de Drept, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU – Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, prof. univ. dr. Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion BÎRLIBA – Decan al Facultății de Istorie, prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON – Decan al Facultății de Litere, conf. Univ. dr. Ștefan BONCU – Decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Din partea Consiliului Judențean Vrancea, au participat la întâlnire Cătălin TOMA – președinte, Ionel CEL-MARE – vicepreședinte și Raluca Tatiana DAN – secretar general al județului.

„Ne bucurăm că întâlnirea de astăzi are loc într-o zi atât de importantă, Ziua Culturii Naționale. Suntem aici pentru a pune bazele învățământului universitar modern în Vrancea și vă mulțumim că ați fost de acord să colaborăm în acest demers.” – prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC

În cadrul întâlnirii s-a decis, de comun acord, înființarea unei extensiuni universitare a UAIC la Focșani, pe modelul celor deja existente la Bălți și Chișinău sau celei în curs de înființare la Botoșani. Pentru extensiunea din Focșani, UAIC propune funcționarea a 10 programe de studii, dintre care patru la studii de licență (Istorie – forma de învățământ ID, Limba și literatura română – o limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană, italiană, latină, rusă, spaniolă) – forma de învățământ IF, Planificare teritorială – forma de învățământ ID și Asistență Socială – forma de învățământ ID) și șase la studii de master (Management și expertiză vitivinicolă – master interdisciplinar, cu specialiști din Iași și experți din Franța (Bordeaux), Drept și ordine publică – forma de învățământ IF, Politici și management în educație – forma de învățământ IF, Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie – forma de învățământ IF, Politici publice și management instituțional – forma de învățământ IF și Riscuri naturale, SIG și teledetecție – forma de învățământ IFR). Fiecare program de studiu va demara cu câte o grupă de studenți, orarul fiind unul de tip modular.

Întâlnirea s-a încheiat cu vizitarea imobilului în care va funcționa extensiunea UAIC din Focșani, anume sediul fostei Prefecturi Putna, clădire de patrimoniu recent reabilitată.