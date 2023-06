Vineri, 9 iunie 2023, Excelența Sa Doamna Siri Beate Barry, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Norvegiei în România, a efectuat o vizită la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC. La întâlnire a participat și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare.

În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC a evocat buna colaborare dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și instituțiile de învățământ superior partenere din Norvegia. În prezent, UAIC are încheiat un acord inter-instituțional cu Stavanger University College, dar colaborează în diferite proiecte și cu Universitatea din Bergen, Norwegian University of Science and Technology, Volda University College, University of Stavanger, University of Agder și BI Norwegian Business School. În perioada 2010 – 2023, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 314 vizite la instituții de învățământ superior din Norvegia, unde au derulat stagii de studiu, predare, formare, cercetare sau au participat la diferite evenimente științifice. În perioada 2010-2022, cercetătorii UAIC au publicat 484 de lucrări științifice elaborate în comun cu parteneri norvegieni (conform Web of Science).

Din anul universitar 2012-2013, Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri de limbă norvegiană, respective cursuri de cultură şi civilizaţie norvegiană, care sunt susținute de către dna Lector dr. Crina Leon. Aceste cursuri sunt incluse în planurile de învățământ ca discipline facultative (3 ECTS). Studenții care optează pentru aceste cursuri au, de asemenea, posibilitatea să participe la evenimentele organizate de Catedra de Germanistică a Facultății de Litere, în colaborare cu Ambasada Regatului Norvegiei în România și alte instituții din Norvegia: proiecții de filme, prelegeri, ateliere, prezentări de carte, dialoguri/dezbateri cu scriitori/traducători din Norvegia.

Pe parcursul discuțiilor prof. univ. dr. Tudorel TOADER a exprimat disponibilitatea UAIC de a extinde relațiile de cooperare cu universități din Norvegia, în timp ce Excelența Sa Doamna Siri Beate Barry a menționat că Ambasada Regatului Norvegiei în România va continua să sprijine materializarea de noi colaborări educaționale și științifice între instituțiile de învățământ superior din Norvegia și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.