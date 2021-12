Luni, 6 decembrie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vizita oficială a Excelenței Sale KIM Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea în România, care a participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare și lect. univ. dr. Oana COGEANU – directorul proiectului ROK – Centrul de Studii Coreene al UAIC.

Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe colaborarea de succes pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o are cu universitățile din Coreea, demarată în anul 1990, prin acordul cu Hankuk University of Foreign Studies. În prezent, UAIC are încheiate acorduri inter-instituționale cu 5 universități coreene. În perioada 2010 – 2021 s-au derulat 29 de vizite academice la instituții de învățământ superior și alte organizații academice din Coreea, în cadrul cărora studenți, cadre didactice și cercetători din cadrul UAIC au efectuat stagii de studiu, predare, formare, cercetare/documentare sau au participat la diferite evenimente științifice. Tot în perioada 2010-2021, 54 de lucrări științifice au fost elaborate în comun cu parteneri din Coreea de Sud (conform Web of Science).

Pe parcursul întâlnirii, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a susținut intenția UAIC de a dezvolta parteneriatele actuale cu universități din Coreea dar și de a încheia noi acorduri de colaborare iar E.S. KIM Yong Ho a exprimat asigurări cu privire la disponibilitatea de a sprijini intensificarea cooperării dintre instituțiile academice coreene și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

E.S. KIM Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea în România, și-a continuat vizita la UAIC cu o prelegere, în limba engleză, despre relațiile diplomatice bilaterale în domeniul culturii dintre Republica Coreea și România, pe care a susținut-o pentru studenții UAIC în Sala Senatului începând cu ora 15.00. Participanții la prelegere au audiat și concertul online „Korea-Romania, Unison in Music”.