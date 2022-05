Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vineri, 6 mai, vizita oficială a unei delegații a Ambasadei Turciei în România, formată din Seyfi OZKAN, Consultant pe Educație și Aysenur TOPALOGLU, secretar pe probleme de educație. Delegații au participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre rezultatele bune pe care le are lectoratul de limbă turcă din cadrul UAIC, înființat în anul 2021, și s-a analizat posibilitatea cooperării în vederea înființării unui Centru Cultural Turc la Iași. De asemenea, s-a evidențiat buna colaborare dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și universități din Turcia, demarată în anul 1998 prin acordul încheiat cu EGE University of Izmir. În perioada 2010 – 2021, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 747 de vizite la instituții de învățământ superior din Turcia, unde au derulat stagii de studiu, predare, formare, cercetare sau au participat la diferite evenimente științifice. În același interval, cercetătorii UAIC au publicat 505 de lucrări științifice elaborate în comun cu parteneri turci (conform Web of Science).

Pe parcursul discuțiilor, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a exprimat întreaga disponibilitate a UAIC pentru a dezvolta noi parteneriate cu instituții academice din Turcia dar și pentru a le consolida pe cele existente. De asemenea, reprezentanții Ambasadei Turciei la București și-au manifestat intenția de a sprijini intensificarea colaborării dintre UAIC și universitățile din Turcia.