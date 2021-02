O delegație din partea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a efectuat astăzi, 3 februarie, o întâlnire de lucru la Primăria Botoșani și la Colegiul Național „A.T. Laurian”, în vederea continuării demersurilor privind înființarea extensiunii universitare de la Botoșani. Delegația UAIC a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector, prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic, conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – Prorector pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ – Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calității și Extensiunile UAIC, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Decan al Facultății de Drept, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU – Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice și prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON – Decan al Facultății de Litere. Din partea oficialităților botoșănene, au participat la întâlnire Cosmin ANDREI, Primar al Municipiului Botoşani, Doina-Elena FEDEROVICI, Președintele Consiliului Județean, Marius BUDĂI, Deputat și Gabriel HÂRTIE, Inspector Școlar General.

Pentru extensiunea din Botoșani, UAIC propune funcționarea a 6 programe de studii, dintre care trei la studii de licență (Asistență socială, forma de învățământ – ID, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Finanțe și bănci- ID și Administrație Publică -ID, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) și trei la studii de master (Drept Privat, IF, Facultatea de Drept, Discursul Retoric (literar, electoral și publicitar) – Construcție și efecte, IF, Facultatea de Litere și Politici Publice și Publicitate, IF, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice).

Reprezentanții UAIC au subliniat că pentru programele de studii propuse să funcționeze la această extensiune vor fi declanșate în cel mai scurt timp procedurile de avizare și apoi de acreditare la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

La propunerea Primăriei Municipiului Botoșani, conducerea Colegiului Național „A.T. Laurian” și-a exprimat sprijinul în vederea desfășurării activităților didactice ale extensiunii în amfiteatrul și sălile moderne ale acestui liceu.

Pe lângă extensiunile care funcționează din anul universitar 2010-2011 la Bălți, din anul 2016-2017 la Chișinău și din 1997 la Piatra Neamț, UAIC intenționează să își dezvolte activitatea didactică la Botoșani și Focșani, având în vedere potențialul intelectual și științific, dar și numărul destul de mare al studenților din aceste județe care urmează o formă de învățământ la Universitatea din Iași.