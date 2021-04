Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va găzdui vineri 16 aprilie 2021, începând cu ora 12.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, dezbaterea „Virusarea legitimității în post-democrație”, organizată de Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Facultatea de Drept a UAIC. În cadrul dezbaterii va avea loc lansarea lucrării „Adevărul – în căutare de minister”, semnată de avocatul Florentin ȚUCA, Managing Partner al Casei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații din București.

La eveniment vor participa, alături de avocatul Florentin ȚUCA, prof. univ. dr. Tudorel TOADER – rectorul UAIC, conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – decanul Facultății de Drept și lect. univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ – directorul Institutului Național Pentru Pregătirea Avocaților Iași.

Ținând cont de restricțiile acestei perioade și de numărul limitat de persoane care pot participa, accesul la eveniment se va face exclusiv pe bază de invitație. Dezbaterea „Virusarea legitimității în post-democrație” va fi transmisă live pe canalul de YouTube al UAIC, pe portalul www.universuljuridic.ro și pe Facebook.

Florentin ŢUCA a urmat cursurile Liceului Pedagogic din Suceava şi a absolvit, în 1993, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Şi-a susţinut în 2007 doctoratul în drept cu o teză despre parteneriatul public-privat. A fost timp de trei ani asistent universitar la Facultatea de Drept. În prezent este avocat coordonator al societăţii Ţuca Zbârcea & Asociaţii, având o experienţă profesională de peste douăzeci de ani. În calitate de consultant/expert, a fost implicat în procese de elaborare a unor proiecte legislative în diverse domenii (privatizări, concesiuni, sectorul bancar etc.). A publicat articole şi lucrări în domeniul juridic şi a participat ca lector la conferinţe interne şi internaţionale. În anul 2012, a fost desemnat „European Managing Partner of the Year” de publicaţia londoneză The Lawyer. Din 2010, este editor colaborator al revistei Dilema Veche şi al platformei Contributors.ro, publicând articole de interes pentru societatea civilă. A participat în calitate de lector la diverse conferinţe organizate de instituţii private. Începând din 2013 organizează în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii o serie de conferinţe având ca invitaţi nume marcante ale culturii româneşti.