Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a avut astăzi, 15 decembrie 2022, o întâlnire cu Conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. În cadrul acestei întâlniri a fost semnat acordul de colaborare dintre cele două universități privind înființarea Extensiunii universitare a UAIC la Universitatea de Stat din Moldova, începând cu anul universitar 2023-2024.

În cadrul acestei extensiuni va funcționa programul de studii de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, cu o durată de 4 ani. Diplomele de finalizare a studiilor vor fi acordate de către UAIC din Iași.

Universitatea de Stat din Moldova pune la dispoziție spațiile pentru desfășurarea procesului de învățământ. De asemenea, studenții Extensiunii vor avea posibilitatea de a participa la activități și manifestări științifice, cultural-artistice, sportive și sociale împreună cu studenții Universității de Stat din Moldova.

Înființarea acestei extensiuni s-a realizat cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în baza Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului din România și Ministerul Educației din Republica Moldova, semnat la data de 27 aprilie 2010 și prelungirile ulterioare referitoare la reînființarea Extensiunilor Universitare din Republica Moldova, precum și cadrului legislativ anterior referitor la sprijinul oferit de statul român tinerilor din diaspora pentru accesul la studiile în limba română. De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din Moldova au semnat, la data de 10 martie 2020, un Acord de cooperare prin care au convenit asupra dezvoltării, consolidării și promovării colaborării reciproce la nivel instituțional.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mai are o extensiune la Chișinău, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, unde funcționează programul de licență „Kinetoterapie și motricitate specială” (IF) și programul de master „Kinetoterapia în traumatologia sportivă” (IF) – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, dar și o extensiune la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în cadrul căreia funcționează două programe de studii de licență („Economia comerţului, turismului şi serviciilor” – IF, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor și „Fizică tehnologică” –IF, Facultatea de Fizică) și trei programe de master („Management în turism” -IF, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, „Fizica aplicată în tehnologiile informaţiei şi comunicaţii” – IF, Facultatea de Fizică, „Drept european” -IF, Facultatea de Drept).