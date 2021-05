În perioada 19-21 mai 2021 va avea loc cel de-al doilea Forum al consorțiului de Universități Europene EC2U, din care UAIC face parte, alături de universități partenere din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Portugalia și Spania. Evenimentul va fi organizat în format virtual de către Universitatea din Turku și va întruni membri ai comunităților academice din cele 7 universități EC2U (UAIC, Coimbra, Jena, Pavia, Poitiers, Salamanca și Turku) și reprezentanți ai autorităților de la nivel local și regional.

Vor fi dezbătute în cadrul evenimentului aspecte legate de sustenabilitatea socială, cooperarea între universități și orașe, recunoașterea implicării studenților și micro-certificările ca instrument pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc dezbateri, discuții deschise, webinare și activități interactive la care sunt invitați să participe membrii comunităților academice ale celor șapte universități europene.

UAIC va fi reprezentată, în programul evenimentului, prin doamna conf. univ. dr. Daniela Muntele care va susține o sesiune de prezentare a activității de consiliere psihologică acordată voluntar de studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației studenților Erasmus în perioada pandemiei de COVID-19. De asemenea, domnul prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică, va prezenta colaborarea UAIC cu Primăria Iași în proiectul Iasi Smart City. Activitățile studențești vor include workshop-ul Peer Support and Peer Counselling of Student in EC2U, o activitate interactivă coordonată de doamna prof. univ. dr. Daniela Tatiana Șoitu, la care sunt invitați să participe cât mai mulți studenți.

Forumul EC2U este organizat la fiecare șase luni de către Alianța EC2U pentru a aduce în prim-plan problemele de actualitate din societate și pentru a încuraja schimbul de bune practici la nivel european prin încurajarea unei comunicări cât mai deschise. Programul complet al evenimentului poate fi consultat aici: https://ec2u.eu/ec2u-forum-19-21-may-2021/