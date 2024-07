În cea mai recentă ediție a clasamentului World University Rankings for Innovation (WURI), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) ocupă locul 176 în ierarhia Global TOP 300 Innovative Universities, locul 36 la categoria Crisis Management, locul 52 la categoria Student Support and Engagement și locul 58 la categoria Social Responsibility. Pentru ediția din acest an au fost evaluate 2.916 proiecte/programe de inovare din 1.072 de universități din lume, grupate în 13 categorii.

Proiectele UAIC premiate în ediția clasamentului WURI de anul acesta sunt:

La categoria Crisis management (locul 36):

Centrul de învățare „Learn and Connect” – Manager proiect prof. univ. dr. Nicoleta POPA. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici: https://www.psih.uaic.ro/centrul-de-invatare-learn-connect/

Proiectul e-InnoEduCO2 „ONE HEALTH e-learning school science” (e-InnoEduCO2) – coordonat de Concello de Outes (Spania). UAIC este partener, Staţiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea fiind implicată în implementarea proiectului, prin CS III dr. Emanuel Ștefan BALTAG. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici: https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/06/Newsletter-InnoEduCO2-2-ROMANIAN-1.pdf

2. La categoria Student support and Engagement (locul 52): Innovating STE(A)M in Higher Education through Trandisciplinary Talent Program – coordonat de Hanze University of Applied Sciences (Olanda), UAIC fiind partener. Manager proiect în cadrul UAIC: prof. univ. dr. Carmen CREȚU.

3. La categoria Social Responsibility (locul 58): NextStepEU (Guiding Steps for next generation of smater and more engaged citizens in a sustainable European union). Manager proiect: conf. univ. dr. Constantin-Marius APOSTOAIE. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici: https://nextstepeu.uaic.ro/

Alte proiecte cu care UAIC a participat la World University Rankings for Innovation 2024: CERNESIM, RecentAIR (categoria Industrial application), EC2U și Research and Innovation for Cities and Citizens – RI4C2 (categoria Student mobility), IUS SMART (categoria Entrepreneur Spirit).

Clasamentul World University Rankings for Innovation (WURI) își propune să evalueze contribuțiile reale ale universităților în industrie și societate, pentru a evidenția inovarea în educație, cercetare și implicarea în societate. Mai multe informații despre clasament sunt disponibile aici: https://www.wuri.world/