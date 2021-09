În perioada 20 – 26 septembrie la UAIC se va desfășura Școala de Vară Smart Ageing and Healthy Life (Îmbătrânire inteligentă și viață sănătoasă), primul eveniment de acest fel organizat în cadrul alianței de Universități Europene din care face parte și UAIC. Școala de Vară face parte din pachetul de lucru Good Health and Well-being (Sănătate și stare de bine), coordonat de UAIC și propune studenților din universitățile partenere activități pe o temă inovatoare: îmbătrânirea inteligentă.

Pe parcursul întregii săptămâni, cei 30 de studenți de la universitățile din Coimbra, Iași, Jena, Pavia, Poitiers și Salamanca vor participa la o diversitate de cursuri și activități practice coordonate de cadre didactice din cadrul Facultății De Educație Fizică și Sport a UAIC, în colaborare cu profesioniști de la universitățile alianței, scopul școlii de vară fiind acela de a forma o comunitate de viitori specialiști în domeniul vieții sănătoase și îmbătrânirii inteligente. Dintre temele activităților propuse putem menționa: Smart Ageing (Îmbătrânire inteligentă), Promoting Physical Activity with Wearables (Promovarea activității fizice în condițiile portului de dispozitive elctronice), Respiratory management (Managementul respirației), Activity Care Plans for Seniors (Planuri de îngrijire pentru seniori), Dynamic activities with integrative-recreative purposes (Activități dinamice cu scopuri integrative-recrative), First aid (Prin-ajutor) etc.

Școala de Vară este doar una dintre numeroasele activități și evenimente realizate prin proiectul EC2U și va fi urmată de alte două ediții, organizate la universitățile din Pavia și Jena.

Programul complet al Școlii de Vară Smart Ageing and Healthy Life se găsește la adresa: https://www.uaic.ro/en/ec2u-summer-school/