Cadre didactice și studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) participă, în perioada 26-28 octombrie 2021, la cel de-al treilea Forum organizat de consorțiul de universități europene EC2U. Evenimentul va fi găzduit de Universitatea din Salamanca, parteneră a UAIC în cadrul alianței. Evenimentul se va desfășura atât fizic cât și online, încurajând astfel o participare cât mai mare și interacțiunea între participanți. La Forum vor fi prezenți membri ai comunităților academice din cele 7 universități membre ale EC2U (UAIC, Coimbra, Jena, Pavia, Poitiers, Salamanca și Turku) și autorități de la nivel local și regional.

Programul evenimentului cuprinde o diversitate de activități, de la întâlniri de lucru ale echipei de proiect, prelegeri, mese rotunde, dezbateri și workshop-uri și până la activități sportive și culturale studențești. Acestea vor aborda teme ce pun în centru educația, oferind o viziune asupra impactului alianțelor de universități europene, asupra nevoilor din învățământul superior și a modalităților de dezvoltare a relației educație – cercetare. De asemenea, în cadrul acestui Forum vor avea loc 3 conferințe publice care au ca punct de plecare cele 3 Institute Virtuale ce vor fi create în cadrul proiectului EC2U: Virtual Institute for Quality Education (Institutul Virtual pentru educație de calitate), Virtual Institute for Health and Wellbeing (Institutul Virtual pentru sănătate și stare de bine), Virtual Institute for Sustainable Cities and Communities (Institutul Virtual pentru orașe și comunități sustenabile).

UAIC va fi reprezentată la eveniment de 4 dintre membrii echipei de implementare a proiectului: Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN (Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar), Prof. univ. dr. Daniela Tatiana ȘOITU (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), Lect. univ. dr. Mihai BULAI (Facultatea de Geografie și Geologie), Asist. univ. dr. Dumitru-Nicușor CĂRĂUȘU (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor). De asemenea, 7 studenți ai universității vor reprezenta comunitatea studențească a UAIC și asociația studențească ESN (Erasmus Student Network), partener asociat al alianței EC2U.

În cadrul evenimentului, Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN, coordonatorul Institutului Virtual pentru sănătate și stare de bine și Prof. univ. dr. Daniela ȘOITU, coordonator al pachetului de lucru 4 al proiectului EC2U, vor susține prezentarea cu titlul The effects of environmental conditions on ageing.

Forumul EC2U este organizat la fiecare șase luni pentru a încuraja comunicarea deschisă la nivel european, schimbul de bune practici, acestea contribuind la identificarea unor soluții eficiente la problemele actuale ale învățământului superior și ale societății în general. Programul evenimentului poate fi consultat pe pagina oficială a evenimentului: https://ec2u.fundacionusal.es/programme, iar cei interesați sunt invitați să se înregistreze ca participanți și să urmărească dezbaterile și conferințele pe canalul de YouTube al Universității din Salamanca (https://www.youtube.com/user/usalvideo )