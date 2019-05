Pe fondul din ce in ce mai agresiv de concurenta intre serviciile de taximetrie si UBER, Elon Musk iese in fata presei cu o declaratie soc. Acesta promite ca pana in anul 2020 va revolutiona cu totul piata de rent a car, taxi si piata serviciilor de transport persoane.

Acesta doreste sa realizeze primul taxi – robot, iar impreuna cu specialistii de la Tesla, sustine ca acest serviciu va fi disponibil deja pentru lansarea in USA, incepand cu anul 2020.

Unii specialisti in domeniul auto si al tehnologiei tind sa contrazica Tesla

Cu toate ca Elon Musk a iesit luna trecuta in fata presei cu aceasta stire bomba, profesorul Mary Cummings, specialist in studii tehnologice auto la Universitatea Duke, considera ca toata aceasta veste este un PR stunt, o mascarada pe care Tesla o foloseste pentru a-si promova serviciile.

Ba mai mult, Cummings insista ca stirea a fost faurita special pentru a distrage atentia de la pierderile suferite de Tesla in ultimul trimestru. In ultimele luni Tesla a pierdut peste 700 milioane de dolari, nereusind pe piata cu unul dintre cele mai noi modele lansate, scrie revista The Verge.

Cu toate acestea, CEO-ul Tesla, Elon Musk, considera ca pana la finalul anului 2020 serviciul sau automatizat de ROBO-TAXI va fi gata de implementat si probabil in USA va fi facut functional.

Acesta spune ca masinile inrolate in acea flota vor putea sa se conduca singure, fara nicio limitare, oriunde in orase. Musk considera ca singurul impediment in a transforma acest vis in realitate poate fi legislatia americana. Este clar ca aprobarea legala pentru a introduce in trafic aceste masini automate va dura o vesnicie, insa asta nu il va impiedica sa lanseze serviciul.

In Arizona exista deja o zona unde s-au incercat astfel de teste, specialistii Waymo producand modele de masini care se conduc singure inca din 2018. Insa serviciul nu acopera decat o raza de 100 mile, iar vehiculele nu sunt inca in deplin stadiu al robotizarii, oferind un sofer de siguranta, care poate prelua oricand controlul in situatii limita.

Ce tehnologie va folosi Tesla pentru a realiza acest serviciu?

Ca principal avantaj fata de concurenta, declara Elon Musk, Tesla nu foloseste tehnologia LIDAR – bazata pe pulsuri de lumina care atentioneaza cand alte obiecte se apropie sau se afla la mica distanta de automobil. Tesla foloseste in schimb camere video de foarte mare performanta si radare, iar automobilele vor fi dotate cu senzori ultrasonici.

Acestea ofera o viziune mult mai ampla asupra suprafetelor si o tehnologie diversa, foarte usor de adaptat la detectarea oricaror tipuri de probleme, spune Musk.

Aceasta idee a fost prezentata si de reprezentantul Tesla din cadrul sectorului de AI – Inteligenta Artificiala, Andrej Karpathy. Acesta a spus ca, la momentul actual, radarele si camerele foto utilizate de catre Tesla sunt de cea mai inalta calitate si reflecta cea mai performanta metoda de orientarea, care ar putea ajuta automobilele sa se conduca singure.