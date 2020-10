Uber a declara recent faptul ca toate taxiurile disponibile prin intermediul aplicatiei sale vor fi electrice pana in 2040, insa chiar si mai devreme, pana in 2030 in orasele din SUA, Canada si Europa. Compania de ride sharing a declarat ca masura face parte din „responsabilitatea” sa de a aborda provocarea schimbarilor climatice.

Uber a spus ca va cheltui peste 800 de milioane de dolari (614 milioane de lire sterline) pentru a ajuta soferii sa treaca la masini electrice, creand parteneriate cu producatorii de masini si care se ocupa de reparatii turbine, pentru a le asigura reduceri considerabile. De asemenea, utilizatorii acestei aplicatii vor putea solicita un vehicul electric sau hibrid.

In prezent, aceasta optiune este disponibila prin aplicatia Uber in 15 orase din SUA si Canada pentru un cost suplimentar de 1 USD. Acesta a declarat ca va fi lansat in inca peste 65 de orase posibilitatea de a putea alege aceasta optiune, pana la sfarsitul anului.

Directorul executiv Dara Khosrowshahi a postat pe blogul sau faptul ca este responsabilitatea lor ca cea mai mare platforma de ride sharing din lume sa abordeze mai intens si agresiv provocarea schimbarilor climatice. Este foarte important ca masinile sa nu mai polueze atat de mult iar implicarea lor poate aduce o schimbare considerabila, dar poate ajuta si la influentarea altor companii sa procedeze la fel.

Uber intentioneaza sa fie prima companie de ride sharing din lume care sa schimbe complet toata flota de masini pe benzina sau motorina in masini electrice.

Contributii la schimbarile climatice

Uber si rivalul sau mai mic de inchirieri masini din America, pe nume Lyft, s-au confruntat cu critici continue pentru rolul lor de a contribui la trafic si poluarea aerului, cercetarile aratand ca multe dintre optiuni inlocuiesc alternative mai putin poluante decat mersul constant cu masina, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau transportul in comun.

Lyft s-a angajat ca in iunie sa aiba o flota electrica pana in anul 2030, dar nu a subliniat sprijinul pentru soferi ca si in cazul companiei Uber. Multi dintre soferi conduc propriile masini.

Uber a mai declarat recent faptul ca vehiculele electrice cu baterii au reprezentat aproximativ 0,15% din kilometri inregistrati pe platforma sa din SUA si Canada intre 2017 si 2019. Incluzand hibrizii, kilometrajul inregistrat in vehiculele ecologice este de aproximativ cinci ori mai mare decat media din Statele Unite.

In Londra, unde s-a lovit de autoritati in curs de reglementare pentru aceasta initiativa, Uber a promis deja ca toate aceste schimbari cu masini electrice va avea loc pana in anul 2025. In prezent, Uber lucreaza cu producatorii de masini Renault si Nissan pentru a extinde acest efort si catre alte orase europene, incepand din Franta. In SUA si Canada acestia lucreaza cu General Motors.

Reprezentatii Uber au mai spus ca soferii vor castiga mai mult pe calatorii daca folosesc masini electrice sau hibride si, de asemenea, pot lucra cu mai multe alternative in aplicatie.

Organizatiile privind schimbarile climatice, care au presat compania sa-si imbunatateasca recordul de mediu, s-au declarat multumite de anuntul Uber. William Todts, director executiv al grupului de campanie Transport & Environment a spus faptul ca angajamentul Uber de a-si electriza rapid flota in marile orase europene este o veste buna.

Este momentul in care marile companii din intreaga lume de ride sharing sa isi arate efortul si interesul pentru a folosi masini care sa polueze cat mai putin sau chiar deloc. Probabil Uber va da startul acestui trend.