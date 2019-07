Ieri, polițiștii de frontieră din vama Siret au prins, la intrarea în țară, un ucrainean de 33 de ani căutat de autoritățile din Germania pentru comiterea unor infracțiuni contra proprietății. Pe numele lui era emis un mandat european de arestare. Ucraineanul a fost predat unui echipaj de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Suceava.

