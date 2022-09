La data de 20.09.2022, orele 23.21, s-a prezentat la Biroul Vamal de Frontieră Siret, pentru efectuarea formalităților vamale de intrare în UE, autoturismul cu numărul CE…../UCRAINA. În urma controlului inspectorii vamali au descoperit 39.400 țigarete de proveniență duty-free, ascunse într-un loc special amenajat în peretele despărțitor dintre habitacul șoferului și compartimentul de marfă. În conformitate cu prevederile legii 86/2006, art. 270, alin. 2, lit.a) fapta săvârșită este infracțiune și ca urmare țigaretele și autoutilitara au fost predate SPF Siret.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating