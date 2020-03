Uniunea Europeană a aprobat ieri finanțarea proiectului de apă-canal în valoare de 240 milioane de Euro, cel mai mare proiect pe care l-a avut vreodată județul Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

”Uniunea Europeana a aprobat ieri, 17 martie, alocarea a 1,4 miliarde de Euro pentru România și alte șase state, pentru finanțarea unui pachet de 14 mari proiecte de infrastructură în domenii cheie – sănătatea, accesul la apă curată, tratarea adecvată a apei uzate și prevenirea contaminării apei potabile. Mă bucur că printre proiectele care au fost aprobate la finanțare cu fonduri europene se numără și cel mai mare proiect al județului Suceava, semnat în luna decembrie la Ministerul Fondurilor Europene, în valoare de 240 milioane de euro, pentru extinderea rețelelor de apă și canal în județ, investiție de care vor beneficia peste ‪220.000‬ de suceveni. Salut aprobarea de către Comisia Europeana a finanțării acestui proiect și îmi exprim speranța că și alte proiecte mari ale județului Suceava vor fi considerate ca oportune pentru finanțare în perioada următoare. Mă refer la Autostrada Siret-Suceava-București, Autostrada Nordului, centurile Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, precum și alte mari proiecte de dezvoltare a zonei”, a declarat Flutur.

Tot ieri, a spus el, un proiect întârziat ani de zile, Spitalul regional de la Iași, și-a găsit prioritatea, astfel că finanțarea va fi asigurată tot prin fonduri europene.