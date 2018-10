Masinile electrice au luat tot mai mult avant in ultimii 2 ani. Romania a inregistrat cea mai mare rata de crestere a inregistrarilor vehiculelor electrice in statele membre ale UE in primul trimestru al acestui an. Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile mai arata ca inregistrarile autovehiculelor cu benzina au reprezentat un procent de 55% in UE si aproape 50% in Romania tot in primul trimestru.

Masinile electrice mai mult decat o noua tehnologie, o utilitate

Aceste noi tendinte care situeaza si Romania printre tarile doritoare de masini electrice, i-a determinat si pe antreprenorii de la noi din tara sa isi doresca sa fabrice masini electrice chiar in Romania. S-au gandit deja si la un pret de pornire de la 13.700 euro iar pentru aer conditionat sau functii suplimentare pretul mai creste.

Cumparatorul va beneficia insa de jumatate de suma finantata de programul guvernamental destinat sprijinirii masinilor ecologice. Practic va plati jumatate din suma ajungand sa fie una dintre cele mai ieftine masini ecologice de pe piata internationala. Cele doua modele de masini electrice sunt GTG Oxygen cu 2 locuri si o masina cu 4 locuri denumita GTG Ozone.

Desigur ca aceasta veste este un motiv de bucurie si pentru piata de inchiriere de masini. Numarul masinilor inchiriate va creste si mai mult odata cu aparitia acestor masini electrice si -daca infrastructura va fi pusa la punct si tarifele ar trebui sa scada semnificativ.

Gheorghe Muresan este cel care s-a gandit la aceasta idee

Directorul companiei GTG, Gheorge Muresan, se gandeste la fabricarea unei masini electrice inca de acum 4 ani. Ulterior l-a intalnit pe Andi Ostroveanu, un antreprenor cu ale carui idei de afacere s-a identificat si au inceput amandoi sa lucreze la marele lor vis: prima masina electrica produsa in Romania. Gheorghe Muresan a calatorit foarte mult la viata lui si a ajuns la concluzia ca poluarea este foarte periculoase mai ales in zonele urbale. De aici i-a venit si ideea de a produce masini electrice.

Gheorghe Muresan declara ca vor la inceput sa produca cantitati mici de masini, cam 10 masini pe zi iar intr-un an sa ajunga chiar si la 4000 de masini. Hala de productie care va avea 2600 mp va intra in functiune din februarie 2019. La aceasta se va adauga si o pista pentru testat masini. Masinile vor avea o viteza maxima de 55 – 60 km / h si o autonomie de o zi. Un prototip produs in Baia Mare a fost deja folosit de managerul companiei pentru ultimii doi ani. El a acoperit circa 8.000 km in zonele urbane.

Cand si unde se va produce prima masini electrica din Romania

Compania isi propune sa aiba propria instalatie de asamblare operationala pana in februarie 2019, finantata prin Programul Operational Regional. Valoarea totala a investitiei este de 1,6 milioane EUR, din care 1 milion EUR este oferit de UE. Linia de productie va fi amplasata in Baia Mare, in locul unei foste fabrici de productie.

Ce planuri de viitor mai au cei doi antreprenori

GTG va lucra, de asemenea, la dezvoltarea unui alt vehicul cu o capacitate de transport de 1 tona. Directorul companiei spune ca acest vehicul va putea fi folosit pentru livrarile din interiorul orasului. Totodata iti doreste sa aiba si expunere europeana cu noile lui modele de masini electrice.