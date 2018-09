Mihai Trăistariu a câștigat din muzică, în cei 20 de ani de carieră, peste un milion de euro, bani pe care i-a investit în tot felul de afaceri. A avut o firmă de taxi, în Constanța, dar și un magazin alimentar și un salon de cosmetică. A renunțat la toate, iar mai nou vrea să-și deschidă o brutărie. El a vorbit cu cei de la Click! despre acest vis cu care speră să dea lovitura.

“Vreau să accesez fonduri europene şi mă gândesc să deschid o brutărie, unde să fac produse de panificaţie. Am zis să nu apelez la rude, pentru că nu faci afaceri cu rudele, şi nici la prieteni. Aşa cum spunea şi Ion Ţiriac, trebuie să faci afaceri cu oameni pe care nu-i cunoşti, cu cei care nu ai o prietenie foarte apropiată. Am multe planuri, însă momentan am filmările pentru “Te cunosc de undeva”, de la Antena 1 și concerte”, a povestit el, zilele trecute, reporterilor Click!.

