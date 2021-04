Cătunul Châlus se află la 36 de kilometri sud-vest de orașul Limoges. La sfârșitul secolului al XII-lea, se mândrea cu un mic castel, apărat de doi sau trei cavaleri și de fiii acestora. În apropiere, un fermier găsise îngropat un tezaur de monede din aur, probabil romane, iar Richard Inimă-de-Leu îl revendicase ca aparținându-i de drept, de vreme ce el era stăpânul regiunii Limousin.

Nechibzuiți, apărătorii castelului au decis să se opună. Însoțit de un grup puternic de mercenari, Richard a început asediul acestei fortărețe neînsemnate. În seara zilei de 25 martie, a decis să-și inspecteze realizările și s-a apropiat imprudent de zidurile castelului, apărat de scut, dar fără armură. Brusc, o săgeată a străbătut înserarea, lovindu-l pe rege în umărul neprotejat.

Richard s-a retras rapid în cortul său, chemându-și căpitanul și chirurgul. Săgeata pătrunsese adânc și a fost extrasă în cele mai îngrozitoare chinuri după ce i s-a făcut o incizie în carne. Chiar și în lipsa lui, trupele lui Richard au cucerit fortăreața, cu această ocazie capturându-l și pe tânărul care trăsese săgeata. Însă, de acum, rana lui Richard prezenta semnele indubitabile ale cangrenei și Inimă-de-Leu știa că, în curând, avea să-și dea obștescul sfârșit.

Probabil, pentru că erau în Postul Paștelui, a făcut un ultim gest cavaleresc. Chemându-l la el pe tânărul îngrozit, Richard i-a cerut să-i spună de ce voise să-l rănească. Prinzând curaj, tânărul i-a răspuns: „Pentru că tu i-ai omorât pe tatăl și pe fratele meu. Fă ce vrei cu mine. Nu am regrete pentru că m-am răzbunat”.

„Mergi în pace”, i-a spus Richard. „Te iert pentru moartea mea și nu mă voi răzbuna în nici un fel”.

Peste 12 zile, în data de 6 aprilie 1199, marele rege-trubadur-cavaler cruciat a murit, la vârsta de 41 de ani. Ignorând iertarea pe care i-o dăduse Richard, căpitanii săi au dat ordin ca tânărul să fie jupuit de viu și spânzurat.

Tot la 6 aprilie:

1528: Moare pictorul german Albrecht Dürer.

1909: Exploratorul american Robert Peary ajunge la Polul Nord.

1917: SUA declară război Germaniei.

Geo Alupoae, critic de teatru.