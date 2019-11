O nouă fiţă în lumea vedetelor! Lady Gaga, Kevin Hart, Zac Efron şi Orlando Bloom fac băi în gheaţă în scop de tratament. Deşi pot fi foarte riscante, fără ştirea medicului, ei se dau în vânt după aceste băi.

Cântăreaţa Lady Gaga (33 de ani) susţine că după fiecare concert se reface numai cu băi în gheaţă. Timp de 10 minute dârdâie şi îi clănţăne dinţii, dar nu se dă bătută. Medicii atrag atenţia că băile la gheaţă pot duce la răceli, hipotermie, stop cardiac sau chiar congestie cerebrală, mai ales în cazul celor care au diverse boli, însă ei nu îi pasă, potrivit sursei citate.

Actorul Kevin Hart (40 de ani), cunoscut pentru roluri din filme ca „Ride Along” şi „Jumanji: Welcome to the Jungle”, este şi el pasionat de băile în gheaţă. După ce a fost operat, nu demult, în urma unui accident de circulaţie, starul cu o avere de 200 de milioane de dolari a rămas cu leziuni la spate şi a trebuit să înveţe să meargă din nou. Însă e convins că faptul că a făcut băile în gheaţă în trecut îl va ajuta la o recuperare mai grabnică, conform aceleași surse.

