În luna noiembrie, Film Now duce saga acțiunii la un alt nivel.

Miercuri, 10 noiembrie, de la ora 21:25, Film Now prezintă NINJA 2: Shadow of a Tear/ Ninja: Răzbunarea. Producția aduce în prim-plan povestea maestrului Ninjitsu Casey Bowman care strigă „răzbunare” când soția sa însărcinată este ucisă. Luptă cu toată lumea și nu are încredere în nimeni, acesta fiind codul de supraviețuire practicat după ce viața sa este spulberată de actul sălbatic. Jurând să se răzbune, americanul neînfricat îl urmărește pe furiș pe ucigaș, iar singurul său indiciu e reprezentat de victimele al căror gât poartă urmele strangulării cu sârmă ghimpată. Luptând atât pentru răzbunare, cât și pentru supraviețuire, Casey trebuie să găsească răspunsuri și să își ducă abilitățile de luptă la nivelul următor, folosind inclusiv meditația profundă pentru simularea propriei morți. Pentru a-și îndeplini misiunea, Casey trebuie să devină un războinic invizibil, demn de numele Ninja. Află dacă a reușit Casey să îl găsească pe Goro, baronul drogurilor, și să își răzbune iubirea vieții, doar la Film Now!

Sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 21:40, este momentul ideal să cânți „Bad boys, bad boys, whatcha gonna do?” în timp ce vizionezi Bad Boys for Life/Băieţi răi pe viaţă. Detectivii de la Miami, Mike Lowrey și Marcus Burnett, trebuie să se confrunte cu doi stăpâni ai drogurilor, mamă-fiu, care fac ravagii, din răzbunare, în orașul lor. Marcus și Mike întâmpină noi probleme, precum schimbări de carieră și crize ale vârstei mijlocii, în timp ce se alătură echipei de elită AMMO, nou-creată în cadrul departamentului de poliție din Miami pentru a-l doborî pe nemilosul Armando Aretas, liderul vicios al unui cartel de droguri din Miami. Descoperă cum vor reuși cei doi detectivi să își transforme efectele crizei vârstei mijlocii în arme de distrugere a traficantului Armando Aretas, doar la Film Now!

Duminică, 14 noiembrie, Film Now te provoacă, de la ora 20:00, la 3 Days to Kill/ Condamnat să ucidă. Dacă sperai că un agent CIA este nemuritor, află că această producție surprinde povestea agentului Ethan Renner, aflat la limita dintre viață și moarte, care încearcă să reia legătura cu fiica sa înstrăinată. I se oferă un medicament experimental care i-ar putea salva viața în schimbul unei ultime misiuni. Suferind de tumoare cerebrală, Ethan este hotărât să renunțe la viața lui cu mize mari pentru a construi, în sfârșit, o relație mai strânsă cu soția și fiica înstrăinate, pe care anterior le-a îndepărtat pentru a le proteja. În ultima sa misiune trebuie să jongleze cu cele mai grele sarcini de până acum: să vâneze cel mai nemilos terorist din lume și să aibă grijă de fiica lui adolescentă pentru prima dată în zece ani, în timp ce soția lui este plecată din oraș. Descoperă la Film Now dacă agentul Ethan va reuși să își răscumpere greșelile trecutului față de familia sa, în ciuda noilor provocări care îi amenință viața.

