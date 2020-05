Anunturile gratuite la cumparaturi Google sunt o noua caracteristica “curbside pickup” si, totodata, o strategie de licitatie pentru anunturile hoteliere. In ultima luna au fost anuntate cateva modificari la reclamele Google Shopping si Hotel Ads. Iata elementele importante care ar trebui stiute.

A revenit Google Shopping Ads gratuit

Din cauza situatiei create de coronavirus, spre finalul lunii aprilie, Google a anuntat agentiile de servicii Google Ads ca va permite utilizarea gratuita a serviciului Google Shopping.

Google a recunoscut incordarea exercitata asupra firmelor care au fost nevoite sa inchida magazinele fizice si ca isi da seama de importanta retailului online, acum mai mult ca oricand. Ca in multe alte cazuri, pentru multi comercianti, online-ul este in prezent singurul mediu in care magazinul mai poate genera vanzari si venituri.

Incepand cu sfarsitul lunii aprilie, rezultatele cumparaturilor au inceput sa se bazeze fundamental pe rezultatele organice. Sunt voci care spun ca acesta este modul in care Google incearca sa revina la Amazon, mai ales ca acesta domina de luni de zile spatiul de cautare cu amanuntul.

Reintroducerea listelor organice in rezultatelele cumparaturilor ar putea imbunatati relevanta pentru unii utilizatori, atragandu-i in cele din urma, catre Google pentru cautarile cu amanuntul.

Ce inseamna aceasta schimbare pentru retaileri

Momentan, efectul acestei modificari este relevant dar pentru magazinele din SUA, insa Google isi propune sa extinda lucrurile si in alte tari in cursul anului. In momentul in care va deveni disponibil, insa, comerciantii cu amanuntul vor trebui sa se alature la Google Merchant Center pentru a fi concepute listele. Acesta este un proces pe care Google spere sa il eficientizeze in viitorul apropiat, astfel incat comerciantii sa poata lista direct produsele, fara a mai fi nevoie de un feed.

Daca aveti deja un cont Google Merchant si un feed incarcat, nu mai este necesar sa faceti nimic pentru a beneficia de listarea gratuita a produselor.

Curbside pickup – o noua functie preluata in cumparaturi

Curbside pickup este o noua caracteristica testata pentru a ajuta comerciantii care folosesc anunturi de inventar local. Acesta este un indicator care apare scris cu litere negre deasupra produselor eligibile, atunci cand utilizatorul navigheaza pe Google Shopping.

Pentru a utiliza aceasta caracteristica, agentii de publicitate trebuie sa activeze store pickup si sa utilizeze o aplicatie speciala.

Modificari ale taxelor publicitare la anunturile hoteliere

Intr-o idee similara, Google a facut si modificari la taxele de anunturi hoteliere. Acest lucru inseamna ca cei din domeniul hotelier nu mai trebuie sa plateasca nimic daca un client anuleaza o camera care a fost rezervata prin Google.

Se incearca o strategie de ofertare in care proprietarii hotelului platesc comisionul doar atunci cand calatorul ajunge efectiv in hotel. De asemenea, va fi prezent un filtru care sa permita calatorilor sa vada doar hotelurile care ofera optiunea de a anula gratuit rezervarea facuta.