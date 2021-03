Studenții și profesorii din mediul universitar se pot înscrie până în 17 martie în programul FUTURE, cel mai complex program de #EducatieAltfel unde participă studenți – profesori – angajatori. madalinahodorog.ro/future

Competențele de viitor precum comunicare, lucrul în echipă, adaptabilitate sunt competențele căutate în prezent de către angajatorii din întreaga lume

„Nu am avut contact cu piața muncii, nu cunosc domeniile în care pot profesa și nu știu cine sunt eu” – sunt printre cele mai folosite cuvinte ale studenților care ies în curând de pe băncile facultății, afirmă Mădălina Hodorog, fondatorul programului FUTURE – Construiește cu pasiune, cel mai complex program ce include sesiuni de training gratuite pentru studenți – profesori – angajatori, sesiuni de orientare în carieră și oportunități de angajare.

Împreună cu compania SYKES Romania, Mădălina a lansat recent a 4-a ediție a programului ce pregătește studenții pentru primul loc de muncă, profesorii pentru noi metode de predare și angajatorii pentru viitor. „Sunt sesiuni de training în care toți cei 3 piloni ai educației lucrează împreună 100% practic. Avem multe metode de educație experiențială care și în formatul online aduc energie, inspirație și joc. Nu folosim teorie, prezentări ci doar activități practice.”

+16 ore de training ce abordează tematici esențiale care îi ajută pe tineri să intre cu încredere în piața muncii:

Descoperirea punctelor forte

Construirea CV-ului ținând cont de competențele hard și soft dobândite până în prezent de către student

Simulări practice de interviu

Discuții și activități practice cu angajatori

Oportunități de angajare chiar după finalizarea programului

Dezvoltarea a noi competențe necesare în câmpul muncii

Înțelegerea pieței muncii, a joburilor și a mediilor diverse de lucru

Teodora Petean, student alumni în programul FUTURE subliniază și ea importanța programului pentru studenți: „Programul FUTURE mi-a oferit oportunitatea să înțeleg mai bine piața muncii. Am avut ocazia să mă cunosc mai bine și să cunosc lumea din exterior, să învăț care sunt punctele mele forte, cum le-am dobândit și cum pot fi puse în valoare. Am avut, în special ocazia să cunosc departamentele din interiorul companiei, să aflu ce caută angajatorii de la mine, cum ar trebui să îmi fac CV-ul să iasă în evidență și cum ar trebui să mă prezint la un interview. FUTURE a fost o oportunitate minunată, care mi-a arătat o perspectivă noua a pieței muncii și m-a făcut să am mai multă încredere în abilitățiile și punctele mele forte.”

Profesorii din mediul universitar înțeleg și ei piața muncii

Programul începe în 24 martie și se desfășoară până în luna mai. Pentru a pregăti studenții pentru primul loc de muncă, profesorii participă și ei la sesiunile de training din 3 motive esențiale:

Învață cum funcționează concret piața muncii prin discuțiile și activitățile practice cu angajatorii

Experimentează pe propria lor piele noi metode de predare ce ulterior le pot aplica mai departe în cursurile și seminariile pe care le au în universități

Creează o relație diferită cu studenții și învață să îi înțeleagă altfel.

„Sunt puțini profesori din mediul universitar care vor cu adevărat să experimenteze și #altfel, însă în cele 3 ediții ale programului am avut profesorii dedicați care continuă să se dezvolte pe mai multe planuri. Ei sunt profesorii care înțeleg că e nevoie de adaptare continuă, că metodele de predare se schimbă și că piața muncii caută mult mai multe competențe decât cele predate.” ne spune Mădălina care predă de 6 ani în sesiuni de training bazate pe educația non-formală, dar și în mediul universitar.

Ultimele înscrieri: studenții și profesorii pot aplica până în 17 martie:

Programul FUTURE – Construiește cu pasiune se desfășoară în formatul online și include sesiuni de training săptămânale.

Înscrierile în programul FUTURE susținut de companie SYKES Romania se realizează până în 17 martie 2021 pe: www.madalinahodorog.ro/future.

Toate sesiunile de training și activitățile din cadrul programului sunt gratuite.

—–

SYKES este o compania multinațională de origine americană, un pionier în domeniul relațiilor cu clienții la nivel global. Compania activează în industrii precum: telecomunicații, servicii financiare, tehnologie, IT, asistență medicală, voiaj, asigurări, electronice, comerț și multimedia, oferind suport clienților prin diverse canale (chat, telefon, e-mail) în peste 40 de limbi diferite.

În România, compania are peste 2000 de angajați în sedii din Cluj-Napoca, Oradea și Brașov oferind suport în 13 limbi. Mai multe detalii: https://www.sykes.com/romania/