Pe 23 octombrie expiră oferta Early Bird care aduce discount-uri semnificative, cuprinse între 40 și 70 de euro, pentru înscrierea la GPeC SUMMIT Online. Cu o tradiție de 15 ani, GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din România și se va desfășura exclusiv online în zilele de 2 și 3 noiembrie. Înscrierile cu cel mai mic preț până pe 23 octombrie se pot face pe website-ul organizatorilor: https://www.gpec.ro/gpec-summit-online/#inscriere

Cel mai bun lineup: Dan Ariely, pentru prima dată la GPeC SUMMIT Online

Dan Ariely este în topul Bloomberg al celor mai influenți 50 de gânditori contemporani, fiind Profesor Universitar în Psihologie și Economie Comportamentală la Duke University, cercetător științific, speaker și autor al bestseller-urilor Irationally Yours, Predictably Irrational, The Upside of Irrationality și The (Honest) Truth About Dishonesty.

Alături de Dan Ariely, vor urca pe scena virtuală a GPeC SUMMIT Online alți 7 speakeri internaționali de excepție – unii dintre cei mai buni specialiști din întreaga lume:

Andy Crestodina (Top 10 Online Marketing Experts to Watch, potrivit Forbes) – expert în Content Marketing și SEO, autor al cărții Content Chemistry: The Illustrated Handbook for Content Marketing ;

(Top 10 Online Marketing Experts to Watch, potrivit Forbes) – expert în Content Marketing și SEO, autor al cărții ; Talia Wolf – unul din cei mai influenți experți în Optimizarea Conversiilor (CRO) la nivel mondial;

– unul din cei mai influenți experți în Optimizarea Conversiilor (CRO) la nivel mondial; Els Aerts – expert în User Research și User Experience cu peste 3.500 de teste UX la activ;

– expert în User Research și User Experience cu peste 3.500 de teste UX la activ; Karl Gilis – top 3 cei mai buni experți din lume în User Experience și Optimizarea Conversiilor;

– top 3 cei mai buni experți din lume în User Experience și Optimizarea Conversiilor; Nancy Harhut – specialist în Behavioral Marketing, inclusă în Top 50 cei mai buni specialiști internaționali în E-Mail Marketing ;

– specialist în Behavioral Marketing, inclusă în ; Wil Reynolds – expert în SEO, PPC și Analytics, Fondatorul Seer Interactive;

– expert în SEO, PPC și Analytics, Fondatorul Seer Interactive; Rand Fishkin – expert în SEO și Marketing Online, Co-Fondator SparkToro și autor al cărții Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World.

Unii dintre cei mai buni speakeri și traineri români

Potrivit organizatorilor, pe lângă speakerii internaționali, GPeC SUMMIT Online reunește peste 25 de speakeri și traineri români cu o vastă experiență în E-Commerce și Digital Marketing: Iulian Stanciu (eMAG), Felix Pătrășcanu (FAN Courier), Raluca Radu (ANSWEAR & MTH Digital), Cristi Movilă (VTEX), Ioana Acsinia (Orange), Sebastian Cosmor (Retargeting.biz), Bogdan Colceriu (Frisbo), Florin Filote (eMAG Marketplace), Dorin Boerescu (2Performant), Valentin Radu (Omniconvert), Roxana Hurducaș (Consultant Marketing), Anabela Luca (adLemonade), Cosmin Dărăban (Gomag), Horia Neagu (Napoleon Digital), Cristian Ignat (Canopy), Andrei Cânda (iSense Solutions), Mihai Vînătoru (DWF), Monica Cadogan (Vivre), Alexandru Negrea (Social Smarts), Alexandra Tudor (Canopy), Dragoș Smeu (Mavericks), Liviu Taloi (ECOMpedia), Cătălin Macovei (MOLOSO), Eugen Potlog (UX Studio), Bogdan Manolea (TRUSTED.ro) și Andrei Radu (GPeC).

“Sărbătorim 15 ani de GPeC cu cel mai bun lineup de până acum: peste 30 de speakeri și traineri internaționali și români și peste 38 de ore de conținut practic dedicat antreprenorilor, magazinelor online și tuturor celor interesați de a se dezvolta în E-Commerce și Digital Marketing”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

“Cred, sincer, că toți cei care doresc să aibă un magazin online cu reale șanse de succes, precum și cei interesați de Marketing Online și de a se dezvolta profesional în acest domeniu, nu ar trebui să rateze GPeC SUMMIT, mai ales că totul are loc exclusiv online și este, deci, mai accesibil decât oricând”, conchide Andrei Radu.

15 cursuri intensive de E-Commerce & Digital Marketing pentru un magazin online de succes

Ziua de 2 noiembrie aduce participanților de la GPeC SUMMIT Online nu mai puțin de 15 cursuri x 90 minute fiecare, axate pe cele mai importante subiecte pentru a avea un magazin online de succes.

Strategia de Marketing și Comunicare în Social Media – Alexandru Negrea, Founder Social Smarts

– Alexandru Negrea, Founder Social Smarts Facebook & Google Ads – From Zero to Hero – Sebastian Cosmor, Head of Marketing & Partnerships Retargeting BIZ

– Sebastian Cosmor, Head of Marketing & Partnerships Retargeting BIZ SEO pentru magazine online : 10 lucruri pe care le poți face imediat, pentru o mai bună vizibilitate pe Google – Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF

: 10 lucruri pe care le poți face imediat, pentru o mai bună vizibilitate pe Google – Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF Google Analytics pentru E-Commerce – Eugen Potlog, Founder UX Studio

– Eugen Potlog, Founder UX Studio eMAG Seller Academy – Tips & Tricks pentru a vinde calitativ pe eMAG Marketplace – Florin Filote, Vice President of Sales – Marketplace / Home-DIY-Auto / Corporate for Romania, Bulgaria & Hungary @ eMAG

– Florin Filote, Vice President of Sales – Marketplace / Home-DIY-Auto / Corporate for Romania, Bulgaria & Hungary @ eMAG Cum să faci o campanie de Google Shopping performantă – Cătălin Macovei, Co-Founder MOLOSO

– Cătălin Macovei, Co-Founder MOLOSO Google Ads Search – Machines or Humans? Cine câștigă? – Dragoș Smeu, General Manager Mavericks

– Dragoș Smeu, General Manager Mavericks Cele mai comune 3 riscuri GDPR pentru un business online – Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro

– Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro Google Display Ads: bune practici pentru o eficiență crescută – Anabela Luca, Managing Director adLemonade

– Anabela Luca, Managing Director adLemonade Cum să profiți de uberizarea marketingului. Curs practic de marketing afiliat – Dorin Boerescu, CEO 2 Performant

– Dorin Boerescu, CEO 2 Performant YouTube, un canal subestimat care te ajută să vinzi mai mult – Alexandra Tudor, PPC Architect Canopyst

– Alexandra Tudor, PPC Architect Canopyst 10 secrete de UX/UI pentru simplificarea procesului de comandă (checkout) într-un magazin online – Liviu Taloi, Founder ECOMpedia

– Liviu Taloi, Founder ECOMpedia Strategii de creștere pentru un business online – Cosmin Dărăban, CEO Gomag

– Cosmin Dărăban, CEO Gomag 30 Tips & Tricks pentru campanii performante de Facebook Ads – Raluca Radu, Founder MTH Digital

– Raluca Radu, Founder MTH Digital Branding de la A la Z – Roxana Hurducaș, Marcomm Auditor & Consultant

Cum decurg cele două zile de GPeC SUMMIT Online 2-3 Noiembrie

Ziua de 2 Noiembrie este structurată pe 3 track-uri diferite:

Conferința GPeC (accesibilă gratuit) în cadrul căreia sunt abordate subiecte de maxim interes pentru magazinele online, antreprenorii care doresc să pornească un business online și tuturor celor care activează în Digital Marketing;

(accesibilă gratuit) în cadrul căreia sunt abordate subiecte de maxim interes pentru magazinele online, antreprenorii care doresc să pornească un business online și tuturor celor care activează în Digital Marketing; Cursurile intensive de E-Commerce & Digital Marketing : se desfășoară în paralel cu Conferința GPeC

: se desfășoară în paralel cu Conferința GPeC Festivitatea Gala Premiilor eCommerce, ediția de 15 ani, în cadrul căreia sunt desemnate premiile magazinelor online înscrise în Competiția GPeC 2020 și sunt răsplătite cele mai importante companii din domeniu

Ziua de 3 Noiembrie este dedicată exclusiv speakerilor internaționali legendari, fiind un adevărat maraton de conținut E-Commerce & Digital Marketing de la cei mai buni specialiști.

Agenda evenimentului pe zile și pe ore este disponibilă pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-online/agenda/

Ultimele zile de înscrieri cu prețuri reduse până pe 23 octombrie

Oferta Early Bird de înscriere la GPeC SUMMIT Online este valabilă până pe 23 octombrie, ora 23:59, și aduce discount-uri semnificative din prețul biletelor, astfel:

Pachet Conferință + Gală + Cursuri 2 Noiembrie: 149 89 EUR + TVA/persoană

Pachet Speakeri Internaționali 3 Noiembrie: 149 109 EUR + TVA/persoană

Pachet 2-Day-Pass (acces la ambele zile de eveniment): 189 119 EUR + TVA/persoană

Începând cu 24 octombrie, prețurile cresc cu sume cuprinse între 40 și 70 EUR în funcție de tipul de bilet din cele de mai sus.

Detaliile complete și înscrierile la GPeC SUMMIT Online pot fi accesate pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-online/