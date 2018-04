Cu două zile înainte de Ziua Veteranilor de Război, care este pe 29 aprilie, primarul PNL al municipiului Cîmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, i-a vizitat pe ultimii şapte veterani de război din localitate. Aceştia sînt Nicolai Ţîmpău şi Petru Crăciunescu, de 92 de ani, Ioan Alboi şi Vasile Piticar, de 93 de ani, Gavril Ţăran şi Teodor Donisan, de 94 de ani, şi Ilie Colibaba, de 97 de ani. Primarul le-a oferit celor şapte, din partea municipalităţii, cîte 500 de lei şi o stilcă de şampanie. ”În anul Centenar și în pragul Zilei Veteranilor de Război, Câmpulung Moldovenesc își cinstește eroii. Vineri, 27 aprilie, i-am vizitat pe ultimii șapte veterani ai orașului, Alboi Ioan (93 ani), Colibaba Ilie (97 ani), Crăciunescu Petru (92 ani), Donisan Teodor (94 ani), Piticar Vasile (93 ani), Țăran Gavril (94 ani), Țâmpău Nicolai (92 ani) și cu această ocazie le-am transmis gânduri bune și sănătate din partea tuturor câmpulungenilor. Din partea primăriei și a Consiliului Local le-am înmânat o sticlă de șampanie și suma de 500 de lei”, a declarat Negură.

