În ziua de 19 martie 1314, Jacques de Molay, ultimul Mare Maestru al Templierilor, a fost ars pe rug la Paris, având ochii ațintiți asupra catedralei Notre Dame, ce se zărea în depărtare.

Un cavaler francez din Champagne, numit Hugues de Payens, a fost cel care a înființat Ordinul Templierilor, în 1128, devenind primul Mare Maestru al acestuia. Misiunea templierilor era să păzească drumul pelerinilor care mergeau în Țara Sfântă.

Două secole mai târziu, templierii acumulaseră bogății uriașe, iar Jacques de Molay a avut ghinionul să fie în fruntea lor când regele Franței, Filip cel Frumos, râvnind la averile ordinului, a hotărât să-l distrugă cu totul.

Arestat în 1307, împreună cu toți ceilalți cavaleri templieri din Franța, Molay a tăcut cu îndârjire vreme de șapte ani petrecuți într-o închisoare pariziană, negând cu tărie orice fărădelege de care era acuzat, chiar și după ce ordinul a fost suprimat în 1312.

Era hotărât să-și încredințeze apărarea singurului om care l-ar fi putut salva, Papa. Din nefericire pentru Molay, Papa Clement al V-lea era, practic, un umil servitor al regelui Filip. (Era același Clement, francez prin naștere, care mutase Scaunul Papal de la Roma la Avignon). Așa încât, când a sosit ziua judecății pentru Marele Maestru Molay, Papa a trimis trei cardinali să aibă grijă de acesta, el ținându-se deoparte.

Molay era pe punctul de a fi condamnat la închisoare pe viață și și-a dat seama că nu va avea decât o unică șansă ca să se apere pe sine și să apere și ordinul. Cardinalii au fost dezorientați de apărarea elocventă a lui Molay și au hotărât să supună chestiunea judecății papei. Dar Filip cel Frumos nu avea de gând să aștepte. În aceeași zi a fost convocat un consiliu regal, care l-a condamnat pe Marele Maestru din nou, dar, de data aceasta, la ardere pe rug.

La apusul soarelui, gărzile l-au dus pe Jacques de Molay la locul execuției, îmbrăcat doar într-o cămașă din pânză. „Dumnezeu ne va răzbuna moartea”, a spus el. „Filip, ești blestemat. Te aștept în mai puțin de un an la Judecata lui Dumnezeu”. Apoi, a cerut să fie întors cu fața spre turlele catedralei Notre Dame, abia vizibile în depărtare.

După doar 31 de zile, Papa Clement a murit pe neașteptate, iar pe 29 noiembrie, în același an, Filip cel Frumos a murit și el, exact așa cum prezisese Marele Maestru.

Tot la 19 martie:

1452: Frederic al III-lea este încoronat la Roma, domnind vreme de 53 de ani, mai mult decât oricare împărat al Sfântului Imperiu Roman.

1687: Exploratorul francez René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, este ucis de propriii oameni.

Geo Alupoae, critic de teatru