Potrivit lui Voltaire, nu era nici sfânt, nici roman și nici măcar imperiu, dar, cu toate acestea, entitatea amorfă din punct de vedere politic, cunoscută sub numele de Sfântul Imperiu Roman, a influențat și adeseori a dominat afacerile europene după ce Carol cel Mare reînviase ideea Romei augustine, în anul 800.

Însă Carol cel Mare edificase un imperiu foarte diferit de cel al romanilor. Cuprindea cea mai mare parte a Germaniei moderne, Franța, Belgia, Elveția și Olanda, întinzându-se de la fluviul Elba, în est până la Oceanul Atlantic și incluzând cea mai mare parte a Europei, din sudul Danemarcei și până în centrul Italiei. Capitala sa se afla la Aachen, și nu la Roma.

Succesorii lui Carol cel Mare au lăsat, în curând, imperiul să se dezintegreze, însă în 962 a fost refăcut după încoronarea lui Otto I, primul împărat dintr-o succesiune neîntreruptă, care avea să continue timp de peste opt secole.

Sfântul Imperiu Roman este asociat în principal, desigur, cu casa de Habsburg. Primul împărat habsburgic a fost Rudolf I, cunoscut sub numele de Rudolf Întemeietorul, care și-a luat acest titlu în anul 1273. O dată sau de două ori, coroana a fost purtată de cineva din afara casei de Habsburg, însă, începând din 1438, toți împărații Sfântului Imperiu Roman au aparținut acestei familii.

În 1806 era împărat un alt habsburg, Francisc al II-lea, însă trăia într-o Europă dominată de Napoleon, care controla cea mai mare parte din sfera de influență teritorială teoretică a imperiului.

Considerând titlul imperial un anacronism lipsit de realism (și dorindu-și să păstreze mai curând un titlu mai puțin important decât să piardă unul mai mare), Francisc a renunțat la el, din acest moment purtând doar titlul de împărat al Austriei.

Astfel s-a pus capăt Sfântului Imperiu Roman, idee a cărei vreme trecuse, după 844 de ani și 67 de împărați.

