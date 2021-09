Istoria – sau cel puțin tradiția – ne spune că Romulus și Remus au fondat Roma în data de 21 aprilie a anului 753 î.Hr., ajungând de la acest început modest să domine lumea cunoscută.

În această zi, după 1.229 de ani, 4 luni și 14 zile, ultimul împărat roman, un tânăr de 16 ani, purtând tot numele de Romulus (Romulus Augustulus), a abdicat de pe tronul imperial, încheind existența Imperiului Roman (cu toate că jumătatea sa răsăriteană a continuat să existe sub numele de Imperiul Bizantin, încă 977 de ani).

Romulus Augustulus a fost forțat să abdice de propriii mercenari germani, care se revoltaseră în august, ucigându-i tatăl. Unsprezece zile mai târziu, a murit și tânărul Romulus Augustulus. A fost înlocuit de Odoacru, șeful mercenarilor și fiu al unuia dintre locotenenții lui Attila Hunul, care și-a luat titlul de Rege al Italiei. Potrivit cuvintelor lui Edward Gibbon: „Odoacru a fost primul barbar care a domnit în Italia, peste un popor care odinioară își afirmase îndreptățita superioritate față de tot restul lumii”.

La început, Roma fusese un regat, dar în anul 509 î.Hr., nobilimea orașului se revoltase împotriva tiranului Tarquinius Superbus și întemeiase Republica Romană. Dominată inițial de etrusci, Roma și-a sporit treptat forța și puterea, cucerind regatele învecinate, la începutul secolului al V-lea î.Hr.

Pe parcursul următoarelor patru secole, Roma a fost imperiu fără împărat, fiind condusă de Senatul roman, care alegea anual câte doi consuli ce rămâneau în funcție un singur an. În perioadele de criză, Senatul numea dictatori care să conducă timp de șase luni, cu toate că dictatorii de mai târziu, mai ales Sulla și Iulius Caesar, au forțat Senatul să-i accepte întermeni mai mult sau mai puțin definitivi. Primul conducător al Romei care s-a intitulat împărat – imperator – a fost Augustus, atribuindu-și acest titlu în luna ianuarie a anului 42 î.Hr.

În total, au existat 90 de împărați romani, majoritatea dintre ei având parte de un sfârșit violent. Cinci s-au sinucis, șase au fost uciși în luptă, alți trei au fost executați după ce au fost luați prizonieri în războaie și 35 au fost asasinați.

Unul dintre ei, Petronius Maximus, a fost linșat de populația Romei, însă probabil cel mai ghinionist a fost Carus, care a murit lovit de un trăsnet.

Tot la 4 septembrie:

1260: Ghibelinii toscani, care îl sprijină pe împăratul Rudolf I al Sfântului Imperiu Roman, îi înfrâng pe guelfii florentini, care îl sprijină pe papa Alexandru al IV-lea, în Bătălia de la Montaperto.

1870: Léon Gambetta, Jules Favre și Jules Ferry proclamă a Treia Republică în Hôtel de Ville, sediul primăriei din Paris.

1907: Moare compozitorul norvegian Edvard Grieg.

