Durere fără margini în familia Elenei Popa! Tânăra s-a sinucis în Spania, la doar două săptămâni după ce s-a logodit. Nimeni nu știe de ce fosta «iubită» a Roxanei Vancea a recurs la un gest atât de extrem. Șocul a fost atât de mare, încât unii dintre prietenii antrenoarei de fitness au crezut la început că totul este o glumă proastă, potrivit click.ro.

Există multe zvonuri despre posibilele motive pentru care bruneta s-ar fi decis să-și încheie socotelile cu această lume. Unul dintre ele este că ar fi suferit din dragoste. Ultimul său mesaj, postat pe Facebook cu doar o zi înainte să își ia viața, ridică multe semne de întrebare. „Afișezi ce dorești pe Facebook sau pe Instagram, dar vorbește puțin că faci praf când nu știi la ce adresă chemi taxiul dimineaț! No hate! It all about love (Fără ură. E totul despre dragoste n.r)”, a scris Elena Popa cu 24 de ore înainte să își pună capăt zilelor, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ultimul-mesaj-al-elenei-popa-fosta-iubita-roxanei-vancea-fara-ura