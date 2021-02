„On ne meure qu’une fois, et c’est pour si longtemps!”. („Nu mori decât o dată, și-atunci pentru atât de mult timp!”). Așa scria cel mai mare dramaturg comic francez, Molière, care în seara zilei de 17 februarie 1673 s-a prăbușit pe scena de la Palais Royale din Paris, pentru a muri acasă câteva ore mai târziu, la vârsta de 51 de ani.

Născut Jean-Baptiste Poquelin, a adoptat numele de scenă Molière când era actor, la 22 de ani. După ce a trecut pragul vârstei de 30 de ani, Molière nu doar a scris piesele de teatru, dar le-a și regizat, conducând simultan o companie ambulantă de actori.

La 36 de ani, Molière și-a jucat pentru prima oară una dintre piese în fața regelui Ludovic al XIV-lea, care în cele din urmă i-a preluat pe actorii lui Molière și aceștia au devenit Troupe de roi (Trupa regelui). Cu toate că Molière era de o originalitate excepțională, ca și Shakespeare nu avea nici o reținere să adapteze ideile altora pentru a le pune de acord cu scopurile sale. „Je prends mon bien où je le trouve” („Iau ceea ce-mi trebuie de unde găsesc”), spunea el. În același timp, nu se temea mai deloc de autoritatea atotputernică a Bisericii, scriind câteva piese, cum ar fi mai ales Tartuffe și Don Juan, care au atras cenzura ecleziastică.

În 1673 Molière se afla în culmea gloriei, dar se îmbolnăvise grav. Cu toate acestea, a refuzat să renunțe la poziția de actor-vedetă în propriile opere. În ziua aceasta, cu puțin înainte să cadă cortina finală a piesei Bolnavul închipuit, în care el juca rolul principal al ipohondrului, Molière s-a prăbușit pe scenă și a fost dus în mare grabă la locuința lui, situată la actualul număr 40 de pe rue de Richelieu din Paris.

Molière s-a dus repede la culcare, dar în scurt timp s-a declanșat o hemoragie. „Nu te teme”, i-a spus unui prieten care-l veghea la pat, „m-ai văzut suportând lucruri și mai rele. Dar te-aș ruga să-i spui soției mele să vină”. A murit o oră mai târziu.

Nici după moarte necazurile sale cu Biserica nu au luat sfârșit. A fost nevoie de intervenția personală a regelui pentru a fi îngropat în pământ sfințit, Biserica insistând ca înhumarea să aibă loc în toiul nopții.

Moștenirea lui Molière e prezentă și în zilele noastre. El continuă să fie unul dintre cei mai jucați dramaturgi ai Franței, iar după moartea sa compania teatrală pe care a înființat-o și-a continuat activitatea, devenind Comédie Française (Comedia Franceză), Molière fiind considerat întemeietorul acesteia.

Geo Alupoae, critic de teatru