Un mesterul turc este ultimul tamplar care utilizeaza arta lemnului traditional japoneza Kumiko, veche de secole, in micutul sau atelier din provincia Turkishir, in vestul Turciei. De aproape patru ani, acesta isi ia in fiecare zi sortul personalizat de tamplar, coboara in atelier si isi incepe ziua ca pe oricare alta, creand o serie de lucrari din lemn rafinate de toate dimensiunile.

Erol Bassay, care locuieste in districtul Edremit din provincie, a fost interesat de Kumiko – arta amenajarii lemnului folosit in usi glisante, partitii si alte instalatii si decoratiuni interioare – de aproximativ patru ani. A capatat acest hobby dupa 18 ani in care a lucrat ca antrenor la echipele de tineret la baschet, neavand practic nicio tangenta cu acest domeniu.

De unde stapaneste turcul tehnica si de unde tocmai aceasta pasiune pentru arta Kumiko de prelucrare a lemnului?

Arta Kumiko este o tehnica delicata si sofisticata care permite mesterului sa creeze obiecte si mobilier, cum ar fi mese de cafea sau abajururi si chiar cladiri fara a folosi cuie sau adezivi. Arta a fost utilizata pentru prima data in structura Altarului Toshogu din Japonia care a fost construit la ordinul imparatului Nikko in anii 1400. Cu toate acestea, se crede ca tehnica de elaborare a fost dezvoltata in Japonia in Era Asuka (600-700 A.D.), dar rafinata de-a lungul anilor.

Turcul Erol Bassay a capatat tehnica pentru prima data informandu-se despre arta japoneza antica prin internet si apoi a achizitionat online echipamentele necesare, iar de cand a inceput, a creat deja diverse obiecte care incorporeaza aceasta arta: o masa de consiliu si o masa de cafea fiind lucrarile sale cele mai apreciate.

Afirmand ca generatia mai veche din Japonia a incercat sa mentina aceasta arta vie trecand-o prin generatii, Bassay a mentionat ca stapanii mestesugului de ani intregi au desfasurat, lucrari ample cu aceasta tehnica, iar din cate stie el, este singurul care practica arta Kumiko in Turcia.

Exponatele turcului au ajuns la muzeu si pot fi chiar cumparate de cei interesati sau pasionati de designul interior care inglobeaza arta Kumiko

Lucrarile din lemn ale lui Bassay sunt afisate la sectiunea Edremit Ayse Sıdıka Erke, in cadrul Muzeului de Etnografie, iar un obiect poate fi vandut la preturi incepand de la 800 de lire turcesti (138,18 USD) pana la 20.000 (3.454 USD), in functie de calitatea arborelui care a fost utilizat la confectionarea obiectului.