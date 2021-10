Ultimul tronson din ruta alternativă Suceava-Botoșani cel de la Podul Unirii peste râul Suceava până la drumul național DN29 spre Botoșani va fi finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a anunțat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. El a arătat că este vorba de o distanță de 2.183 de metri valoarea estimată a investiției fiind de 8 milioane de euro. Lungu a subliniat că proiectul va fi aprobat în ședința Consiliului Local din această lună și va fi depus la Compania Națională de Investiții până pe 8 noiembrie. Primarul a mai spus că la trecerea peste calea ferată din zona Termica se va construi un viaduct în lungime de 300 de metri care va da spectaculozitate arterei de circulație.

