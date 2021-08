Ultimul exemplar de urs brun care a fost vânat în pădurile din județul Suceava înainte de interzicerea recoltărilor a fost împușcat în mai 2016 pe raza Ocolului Silvic Crucea în Fondul de vânătoare 6 Barnar, pe pârâul Șandru. A fost împușcat chiar de șeful OS Crucea, Gavril Ilișoi în baza unei autorizații. Trofeul care se află expus în biroul său atrage rapid privirile celor care îi calcă pragul. Conform punctajului trofeul a primit medalia de argint. ”Ursul a fost recoltat în anul 2016 în luna mai ca urmare a unor pagube pe care le producea în cadrul gospodăriilor din Dorna Arini și a stânilor care se aflau pe raza comunei. A fost recoltat în baza unei autorizații pentru că la momentul respectiv exista o cotă de recoltare pentru specia urs. A fost vânat în bazinetul UP4 Bărnărel mai exact pe pârâul Șandru. A căzut din primul foc în genunchi după care a încercat să urce pe munte însă panta fiind foarte abruptă s-a dus la vale. Lovitura mortală a luat-o din prima însă până să cadă definitiv a mai alergat circa 50 de metri. După mărimea blănii și a craniului, criteriile de punctare a ursului, trofeul ar fi de medalie de argint”, a relatat Gavril Ilișoi.

Numărul efectivelor de urși s-a triplat

Acesta a arătat că după stoparea vânătorii la urs aceștia s-au înmulțit foarte mult și au început să producă pagube tot mai mari în gospodăriile oamenilor. ”Cred că acesta este ultimul urs împușcat atunci când exista cotă de recoltă. Între timp vânătoarea la urs s-a oprit iar ei s-au înmulțit foarte mult și au ajuns chiar și în gospodăriile oamenilor să le mănânce animalele din grajduri. În ultima perioadă am avut mai multe evenimente de acest gen în zona Holda. S-au întâmplat și accidente cu oameni la Broșteni, Dîrmoxa”, a spus șeful de ocol. El a subliniat că pe raza Ocolului Silvic Crucea au fost inventariați 30 de urși în condițiile în care efectivele normale ar fi undeva de 12-15 urși, încă crede că numărul lor este mai mare, spre 50. ”Se discută la nivelul Ministerului Mediului să se dea drumul la recoltat în primul rând urșii care creează probleme, care ajung să facă pagube în sate. Așteptăm să vedem când se va întâmpla acest lucru ca să putem readuce efectivele de urși la numărul optim”, a mai spus Gavril Ilișoi.