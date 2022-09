Ultramaratonistul Tibi Ușeriu aleargă de la Putna la Drobeta Turnu Severin pentru a promova deschiderea oficială a traseului Via Transilvanica. Câștigător de mai multe ori a ultramaratonului „6633 Arctic Ultra”, Tibi Ușeriu este însoțit de alți alergători, care au plecat pe acest traseu de la borna 0, aflată în județul Suceava în fața Mănăstirii Putna. „Ce și-a propus Tibi Ușeriu să facă nu ne mai surprinde. Era evident că Via Transilvanica reprezintă o provocare spectaculoasă și pentru comunitatea de alergători, nu numai pentru drumeții care îl parcurg mai în tihnă.

Și pentru că am numit cărarea noastră, “drumul care unește”, Tibi nu va merge singur, ci alături de niște alergători, pregătiți pentru provocarea de 1.400 de km. De-a lungul călătoriei lor, li se vor mai alătura diverși oameni, pe distanțe mai scurte, care își doresc să facă parte din prima alergare organizată pe Via Transilvanica. Ei pot fi urmăriți de-a lungul călătoriei, accesând acest link: https://tracktherace.com/…/trail…/via-transilvanica/race”, a transmis Asociația Tășuleasa Social. Planul alergătorilor este să ajungă la Drobeta Turnu-Severin în data de 6 octombrie, odată cu Alin Ușeriu, președintele Asociației și inițiatorul proiectului de amenajare a traseului Via Transilvanica, care face drumul la pas și cu Sergiu Pâcă și Traian Deleanu, care sunt pe traseu cu bicicletele.

Toate cele trei călătorii sunt pentru a promova evenimentul de inaugurare oficială a traseului Via Transilvanica, care va avea loc în data de 8 octombrie la Alba Iulia, în Piața Cetății.

Traseul Via Transilvanica are aproximativ 1.400 de km, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin Drumul este marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită buna orientare a călătorului pe parcurs.

Amenajarea traseului s-a făcut în mai multe etape. Astfel, primii 100 km s-au realizat în 2018 pe raza județului Bistrița-Năsăud. Până în 2020 s-au finalizat în total 800 km, adăugându-se județele Suceava, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu și Mehedinți. În 2021 s-au finalizat încă 254 km în județul Caraș-Severin, iar în 2022 toți cei 1.400 km au fost gata, adăugându-se județele Hunedoara și Alba.