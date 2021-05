Psihologul Yasmin, diagnosticată cu Sindrom Down, care lucrează pentru copiii cu tulburări din spectrul autist, va alerga 100 de km la evenimentul sportiv organizat de Centrul de Psihologie “Marea Neagră” pe plaja din stațiunea Mamaia.

Dacă în 2020, ultramaratoniștii Autism24h au alergat în izolare, pe trasee individuale (prin casă – între mașina de spălat și frigider, în garaj, pe acoperișul casei sau în jurul mesei din sufragerie), îndrăgitul eveniment sportiv se va desfășura, în perioada 4-5 septembrie 2021, pe plaja din Mamaia.

”După aproape 2 ani și jumătate în care nu am reușit să organizăm evenimentul AUTISM24H din cauza condițiilor pandemice, datorită noilor condiții de relaxare, anticipăm că, la început de septembrie, acțiunea sportivă se va putea desfășura pe plajă în condiții de siguranță pentru toți alergătorii prezenți”, declară psihologul Adrian Gemănaru, organizatorul Autism24h.

Psihologul cu Sindrom Down, Yasmin Ismail, își propune ca, în cadrul evenimentului Autism24h din septembrie 2021, să alerge o cursă de ultramaraton de 100 de km și astfel să devină prima persoană diagnostică cu Sindrom Down din România, care parcurge o astfel de distanță într-o competiție sportivă. Provocarea este inspirată după ce, în noiembrie 2020, Chris Nikic – diagnosticat și el cu Sindrom Down – a devenit prima persoană din lume care a terminat o cursă de triatlon în Florida.

”Știu că sunt o persoană specială din cazului diagnosticului de Sindrom Down, dar acești ultimi 6 ani în care mi-am oferit toată energia mea interioară în nobila muncă pe care o întreprind cu acești copii speciali, îmi dă încrederea necesară că voi putea atinge bariera celor 100 de km în cele 24 de ore” declară psihologul Yasmin Ismail.

„Știu că Yasmin își pregătește antrenamentele pe plajă de mai bine de 12 luni pentru această provocare cu adevărat uriașă. Sunt sigur că așa cum a reușit să devină prima persoană cu Sindrom Down specializată în psihologie, va putea să dovedească ambiția necesară pentru a alerga și cei 100 de km în cadrul competiției noastre. Este psihologul cu cele mai puține zile de concediu solicitate în acești 6 ani de colaborare, iar cu insistențe mari acceptă să plece în concediu”, declară psihologul Adrian Gemănaru.

Pentru a putea participa la evenimentul sportiv, fiecare căpitan de echipă trebuie să adune în jurul său 15 prieteni, alături de care să se bucure de o experiență de neuitat pe plaja din stațiunea Mamaia. Înscrierea echipei se poate efectua pe site-ul www.autism24h.ro.

Torța aprinsă înseamnă viață pentru fiecare echipa

Torțele aprinse pe plajă, steagurile echipelor, muzica, corturile, meniul românesc aduc un farmec aparte care imprimă o atmosfera greu de egalat, conceptul fiind unic în Europa, iar feedback-ul obținut din partea alergătorilor, în edițiile anterioare, a fost unul excelent.

Cele 24 de ore petrecute pe malul mării, momentul răsăritului, puternica legătură care se realizează între participanți, efortul depus de fiecare alergător transformă întreaga poveste într-o experiență unică în viață, pe care trebuie să o încerce orice persoană

“Prin formatul competiției, dorim să scoatem în evidență forța oamenilor de a acționa ca un întreg și de a depăși împreună greutăți fizice și psihice. Fiecare echipă va avea pe plajă instalată o torță care va reprezenta viața echipei pe tot timpul evenimentului, iar în situația în care echipa va rămâne fără niciun concurent pe timpul nopții, atunci torța va fi stinsă, iar echipa va părăsi competiția. Este o cursă în care trebuie să încerci să supraviețuiești cât mai mult, finalizarea concursului fiind la 24 de ore față de startul lui”, declară psihologul Adrian Gemănaru, organizatorul evenimentului Autism24h.

Autism24h. Eveniment caritabil. 1 km = 10 lei

Ultramaratoniștii prezenți în eveniment vor putea vinde km alergați pentru proiecte destinate copiilor diagnosticați cu AUTISM.

”Avem mai bine de 10 proiecte pe care le susținem și le promovăm în cadrul evenimentului, asigurarea a 300 de kit-uri de terapie pentru familii din întreaga țară, oferirea a 100 de vacanțe pentru copii speciali pe litoralul românesc sau susținerea financiară a mai multor familii care au copii cu nevoi speciale”, conchide psihologul Adrian Gemănaru