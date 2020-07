UltraVision Consult, partener strategic pentru țările din Europa Centrală și de Sud-Est al companiei Prysm, anunță lansarea oficială a noii versiuni 4.6 a aplicației AppVision în întreaga regiune.

Securizarea perimetrelor, siguranța oamenilor și a bunurilor, controlul accesului, sistemele de monitorizare și alarmă reprezintă la ora actuală subiecte de interes în toate domeniile de activitate. În trecut, se obișnuia ca astfel de soluții să fie implementate separat, dar înmulțirea și diversificarea echipamentelor utilizate, creșterea în complexitate a tehnologiilor folosite și intensificarea provocărilor cu care se confruntă utilizatorii au făcut ca administrarea lor să devină tot mai greoaie și mai costisitoare, în condițiile în care societatea modernă este tot mai axată pe eficiență. De aceea, astăzi se preferă sistemele integrate, care înglobează toate aceste soluții sub umbrela unui control centralizat, ce simplifică semnificativ operarea, cu rezultate finale net superioare. Prin urmare, o soluție performantă nu mai depinde numai de calitatea echipamentelor care intră în componența sa, ci și de calitatea soluției de control, responsabilă pentru întregul sistem. AppVision™ este una dintre cele mai versatile tehnologii PSIM (Physical Security Integration Management), dezvoltată de Prysm Software, furnizor mondial de top în domeniul tehnologiei de arhitecturi deschise.

În calitate de distribuitor în România și în Europa Centrală și de Sud-Est a suitei software AppVision PSIM, UltraVision Consult pune la dispoziția clienților și partenerilor săi un sistem performant de management al informațiilor generate de elemente de securitate fizică electronică, automatizări și SCADA, bazat pe tehnologii moderne. Soluția este adaptată necesităților actuale de integrare și asistare a deciziei, fiind o platformă deschisă, care unifică diferite tehnologii, pentru a oferi operatorului funcții de informare, comandă și control al proceselor. Este permisă gestionarea tuturor echipamentelor cu rol în securitatea unui obiectiv, fiind în același timp menținută independența alegerii furnizorilor. Este oferită, așadar, o licențiere flexibilă, scalabilă și modulară, care asigură posibilitatea creșterii de la proiecte mici, la proiecte multi-locație, cu un număr nelimitat de interfețe incluse.

Monitorizând îndeaproape noile provocări, inginerii de la Prysm Software răspund întotdeauna prompt cerințelor, prin dezvoltarea de noi funcții sau dezvoltarea celor deja existente, care sunt puse apoi la dispoziția utilizatorilor prin lansarea de noi versiuni. Din cauza crizei sanitare mondiale și a restricțiilor aferente, versiunea 4.6 a aplicației AppVision s-a lansat puțin mai târziu anul acesta, fiind disponibilă prin intermediul UltraVision Consult atât în România, cât și în restul Europei Centrale și de Sud-Est. Printre noutățile introduse odată cu trecerea la 4.6, se numără o nouă versiune AppMaintenance. Aceasta presupune administrarea informaţiilor tehnice ale activelor aflate în întreținere și trasabilitatea operațiunilor de mentenanță preventivă și corectivă. În plus, ca noutate au apărut o serie de funcții și facilități îmbunătățite de securitate IT, o nouă facilitate de administrare a procedurilor standard de operare sau scenarii și o nouă opțiune pentru audit video, care presupune înregistrarea ecranelor stațiilor de lucru. Versiunea 4.6 a AppVision™ se poate descărca de către membri de pe website, cu actualizări pentru întreaga documentație aferentă pentru a simplifica procesul de familiarizare a utilizatorilor.

Echipa UltraVision Consult va fi alături de partenerii regionali care doresc să afle mai multe informații despre AppVision 4.6. Echipa de suport a actualizat în prima jumătate a anului platforma AppVision cu drivere noi pentru 2N® IP intercoms, Alwin, OPTIMA box, Horanet Go, NiceVision, Sound recognition, MobileView, Under vehicle scanner ș altele. Lista completă a driverelor este disponibilă pe site-ul Prysm la link . În plus, echipa UltraVision Consult poate asigura dezvoltările personalizate necesare diferitelor proiecte din România și întreaga regiune a Europei Centrale și de Sud-Est.

Despre UltraVision Consult

UltraVision Consult este integrator de soluții de securitate și control al accesului, fiind unicul distribuitor în România și în Europa Centrală și de Sud-Est a suitei software AppVision PSIM, platforma deschisă de unificare a tehnologiilor și echipamentelor de la diferite branduri din piață, care asigură informarea operatorilor, supervizarea, comanda și controlul proceselor într-un mod unitar. AppVision permite realizarea unor configurații tehnologice de excelență în realizarea unei soluții profesionale de securitate. Într-o piață complexă, cu sute de producători de sisteme, deseori incompatibile, UltraVision reunește prin AppVision cele mai competitive mărci printr-un sistem unic de control și management. Mai multe detalii aflați la: http://ultravisionconsult.com/