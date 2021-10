UltraVision Consult, partener strategic pentru tarile din Europa Centrala si de Sud-Est al companiei Prysm, va participa in perioada 13-14 octombrie 2021 la Adria Security Summit 2021, eveniment de referinta la nivel regional ce va reuni la Belgrad peste 100 de companii implicate in piata securitatii fizice. Aflat la cea de-a sasea editie, Adria Security Summit aduce fata in fata producatori si utilizatorii finali ce au ca domeniu de activitate sau de interes supravegherea video, controlul accesului electronic si mecanic, detectarea intruziunilor, securitatea privata, securitatea cibernetica, incendiu si siguranta, managementul securitatii, sisteme electroacustice si case inteligente. Cele peste 30 de prezentari si demonstratii sustinute pe parcursul celor 2 zile vor oferi un cadru optim celor peste 1.500 de specialisti participanti din 32 de tari. Acestia vor putea face schimb de experienta, discuta despre provocarile si solutiile care adreseaza nevoile actuale ale clientilor sau despre interoperabilitatea in diferite segmente industriale.

Implicata activ de peste 7 ani pe piata Europei Centrale si de Sud-Est in proiecte de digitalizare a proceselor operationale din domeniul securitatii fizice, UltraVision Consult promoveaza prin intermediul partenerilor sai solutii eficiente de supervizare si management a incidentelor de securitate si a infrastructurii tehnice utilizand facilitatile native ale AppVision™ PSIM (Physical Security Integration Management). Compania este reprezentantul exclusiv al Prysm Software pentru suita software AppVision PSIM in Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Cehia, Muntenegru, Albania, Croatia, Slovacia, Bosnia& Hertegovina, Macedonia de Nord si Ungaria. Platforma deschisa de unificare a tehnologiilor si echipamentelor de la diferite branduri din piata asigura informarea operatorilor, supervizarea, comanda si controlul proceselor intr-un mod unitar. Pe langa cele mai noi elemente ale suitei AppVision™ PSIM, UltraVision Consult va prezenta in cadrul evenimentului si module software personalizate dezvoltate cu echipa proprie.

Florin Marica, director general al UltraVision Consult, se numara printre speaker-ii primei zile a evenimentului, cu o prezentare a unui studiu de caz referitor la o solutie de control acces automat pentru o unitate de productie industriala si o demonstratie practica a eficientei operationale a platformei AppVision PSIM in managementul incidentelor de securitate. „Suntem bucurosi ca avem ocazia sa luam parte la un eveniment ce a crescut constant si a canalizat interesul specialistilor in securitatea fizica electronica din regiune si a potentialilor clienti. Intr-o perioada in care piata Europei Centrale si de Sud-Est marcheaza un reviriment post-pandemic, avem ocazia de a ne prezenta competentele avansate si noutatile aduse de versiunea 4.7 a suitei AppVision PSIM,” a declarat Florin Marica.

Un raport recent dat publicitatii in luna august a acestui an arata ca dimensiunea pietei globale de securitate fizica a fost estimata la 78,23 miliarde USD in 2020. Conform estimarilor analistilor, este de asteptat ca aceasta cifra sa ajunga la 83,87 miliarde USD in 2021, marcand o rata de crestere anuala compusa (CAGR) de 7,54% din 2020 pana in 2026, cand va ajunge la 121,01 miliarde USD. Securitatea fizica electronica include protectia hardware-ului, a software-ului, a datelor, a persoanelor si a retelelor impotriva evenimentelor si actiunilor fizice, care ar putea provoca daune sau pierderi unei organizatii.

”In lumea actuala a amenintarilor de securitate in crestere si a nevoii clare de a proteja activele si angajatii companiilor, managerii de securitate actioneaza adesea ca ultima linie de aparare. Provocarile in crestere si atacurile din ce in ce mai sofisticate creeaza o nevoie de invatare constanta despre noile tehnologii si metode de protectie. In acest context, in cadrul prezentei noastre vom prezenta un studiu de caz ”, a declarat Ionel Dimulescu, director executiv UltraVision Consult.

Pentru utilizatorii finali de echipamente si sisteme de securitate, precum si pentru jucatorii-cheie din industrie, Adria Security Summit reprezinta o biblioteca extrem de valoroasa de cunostinte despre inovatia pe piata securitatii si viitoarele tendinte de securitate.